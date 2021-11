ISABEL DÍAZ AYUSO saca su lado más en tendencia con esta blazer de efecto piel de ZARA en su visita a ‘El Hormiguero’

Ir a ‘El Hormiguero’ es sinónimo de triunfar con el look que llevas. Por eso Isabel Díaz Ayuso no ha querido ser menos y se ha rendido a una de las tendencias estrella de la temporada con la que es imposible no acertar. Sí, amigas, estamos hablando de las prendas de efecto piel y más en concreto con esta blazer negra de Zara de efecto piel que es un acierto seguro. De esas prendas, que como ha demostrado Presidenta de la Comunidad de Madrid en su visita a Pablo Motos, te soluciona cualquier estilismo para cualquier evento.

Isabel Díaz Ayuso en 'El Hormiguero'. FOTO: El Hormiguero

Por tercer año consecutivo, las prendas de cuero o efecto piel en su defecto (cada vez son más las firmas que no utilizan materiales provenientes de animales en sus colecciones) se postulan como las reinas de las calles. Y Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro.

Isabel Díaz Ayuso ha apostado por un total look negro de lo más favorecedor con esta blazer de efecto piel y unos pantalones pitillo en negro. Y es que ya sabemos que este es el color que nunca falla.

BLAZER CRUZADA EFECTO PIEL (49,95€)

