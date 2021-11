Dice MERY TURIEL que este abrigo con borreguito de MANGO es el que necesitan las chicas que más saben de moda de Madrid para no pasar frío

Y es que con este frío no podemos pensar en otra cosa. En abrigos de lo más calentitos para que salir de casa no se nos haga tan duro. Ya que no podemos, o no nos dejan, hibernar como un oso hasta abril, hay que buscar el abrigo más calentito para no quitarnos desde primera hora del día. Y Mery Turiel ha fichado este de abrigo de Mango con borreguito por dentro, que además de ser tendencia, es calentito y la compra perfecta en Black Friday.

Se trata de este abrigo con solapas interior de borreguito. Un diseño midi y oversize con interior de borreguito. Cuello de solapa, manga larga y dos bolsillos laterales. Y tienes dos opciones de color, en marrón clarito como el de Mery o en un tono más oscuro.

Abrigo solapas interior borreguito (79,99€)

Abrigo borreguito. FOTO: Mango