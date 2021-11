SOFÍA ELLAR: “Mademoiselle Madame le diría a Sofía que espabile, que aprenda a decir que ‘no’ y a quererse más”

Sin duda es una de las preguntas que más me han hecho en las últimas semanas. Y ahora ya todo tiene respuesta. Sofía Ellar lo ha vuelto a hacer y nos ha involucrado a todos en un experimento sociológico medido al detalle para lanzar unos mensajes muy importante. La niña cansada de oficinas sigue estando ahí, quiere seguir jugando con sus gatos y soñando mientras hace la música que le da la gana, la que la hace libre y a la vez nos libera a todos.

La cantante sorprendía a sus fans con una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados, luciendo una melena oscura con flequillo, cambiando su forma de vestir, poniéndose un piercing en el labio y tatuándose la espalda... Una femme fatale que se aleja mucho de la chica dulce, espontánea y bohemia que solía ser. ¿Qué le ha pasado a Sofía Ellar?

Este personaje es un experimento social que refleja cómo en muchas ocasiones las redes sociales propician los juicios y las críticas sin entrar a profundizar en los motivos que hay detrás de los cambios de imagen o de comportamiento. Pero Mademoiselle Madame también es un proyecto musical alejado de los ritmos convencionales de Sofía Ellar, con bases electrónicas y urbanas, así como las letras, que reflejan el proceso de un descenso a los abismos, de soledad o malas decisiones.

¿Qué tal Sofía? Entiendo que de resaca emocional después de la locura de todo lo vivido ayer.

¡Totalmente! He dormido menos mil (risas) Están las redes que arden, tengo whatsapp que hecha humo, todos mis amigos diciéndome que si estoy idiota que se pensaban que me había vuelto loca...Todo esto ha sido un troleo hasta para los más cercanos, bueno mis padres no, porque si no no me hubieran dejado. He tenido que estar desaparecido en casa, viendo a la gente justa para mantener todo esto en secreto.

Yo pensaba que tus amigos si que lo sabrían, es decir, tus padres sí y entiendo que para que no les diera un infarto cuando te vieran...

(Risas) ¡Efectivamente, estaban infartados! Pero bueno, ya ha pasado todo.

Y este experimento sociológico que has hecho con todos nosotros, ¿pensabas que ibas a conseguir llevarlo tan lejos?

¡Qué va! Realmente todo empieza cuando me veo con tres canciones compuestas que me hacían toda la gracia del mundo pero que no encajaban con mi álbum y repertorio. Me dio miedo y pensé dárselo y todo a otro artista. Pero entonces hablé con mi equipo y quería abrirme un canal en paralelo con esta música, me dijeron que si estaba loca y entonces me volví aún más loca y me arriesgué. Al ir creando toda esta locura, y cuando los temas estaban ya producidos, quise dar un paso más a todo este enredo y me fui metiendo en el personaje, que, no olvidemos, es un personaje en paralelo a Sofía. Y entonces es cuando contacté con mi amiga psicóloga, Silvia Congost, para hacerme pasar por el personaje.

Cuando te dijeron si estabas loca, tu les dijiste que más aún.

¡Exacto! Porque además tengo frustración con querer ser actriz, que además de hacer de árbol de Navidad en la función del colegio poco más y entonces creamos todo el personaje de Mademoiselle Madame. Medimos cada cosa al detalle. Vestidos cortos, labios rojos, borde pero sin pasarse. Hacer algo potente, más allá de a Sofía se le ha ido la olla. Es una persona que está perdida y ha caído en este abismo negro. Todo eso hasta pasar a la liberación que representamos ayer en los Cines Callao. Pero ha sido duro porque había mucho miedo de los míos, me decían que me iba a cargar a Sofía Ellar y que iba a perder a mis fans. Pero quien no arriesga, no llega a la gloria. ¿Sabes qué pasa? Hemos conseguido lo que queríamos, que la gente acabe teniendo empatía por este personaje, porque Madame somos todos. No es Sofía.

Un experimento sociológico con el que habéis demostrado muchas cosas...

Partiendo de la base de que las redes sociales se han convertido en un corta cabezas que no puede ser, lo he pasado muy mal con este personaje. Mucho comentario destructivo. Cuando ves a alguien mal, lo linchamos, lo juzgamos y lo linchamos en lugar de preguntarle algo tan sencillo como “¿estás bien? ¿eres feliz?¿te puedo ayudar”.

Y en estos años tan difíciles que estamos viviendo todos, ¿Sofía también ha caído al abismo como Madame?

Claro, yo también he tenido mis momentos malos que he compartido, mi ansiedad como todos tenemos nuestras cosas. Hay algo de Sofía Ellar, algo de verdad hay. Sofía detiene a Madame al final del vídeo. Me estáis preguntando mucho dónde está Madame, la respuesta es que está en manos de la justicia y ya se verá que pasará con ella. No la queríamos matar por si algún día tiene que volver...

Un final abierto también para Madame...

¡Exacto! Lo único que queda claro es que vuelve Sofía y vuelve más libre que nunca. Esto va más allá de una estrategia de marketing, es un claro mensaje. Primero de la propia frustración que me daba tener miedo de salirme del estilo ‘Ellar’ pero si yo soy artista es porque el arte es libre, si no estaría montando mi tienda ecológico. También he querido mandar el mensaje a la gente de está bien cambiar, pero no cambiar como Madame que es un cambio negativo.

¿Madame te ha servido para empoderarte y quererte aún más?

Bueno, es que acabas de dar en el clavo. Madame ha dado unas lecciones de vida brutal a Sofía. Seguridad, quererme más a mi misma. El otro día en una alfombra roja, ya era Madame, y tuve que ser tan borde con tus compañeros periodistas que estaban allí que yo pensaba, no me van a volver a entrevistar en la vida (risas).

Y no se si hacer borde a Madame, también es una reivindicación, porque muchas veces a las mujeres empoderadas, fuertes o con carácter se las tilda de ello.

¡Total! Y te voy a decir una cosa, Sofía también tiene mucho carácter aunque me veáis como la hippie de los gatos.

Ayer hablabas de la libertad del arte, en tu tema de ‘Barrer a casa’ también hablas que la mejor canción no entiende de murallas...

Exacto, si yo me dedico a la música y al arte es porque es libre y Ellar también es libre. ¿Por qué no puedo hacer lo que me de la gana musicalmente? También he querido dar ese mensaje, que si Sofía quiere hacer otro cambio también está ‘ok’. Aunque que quede claro que el cambio de Madame era negativo porque mostraba a una persona en su momento más oscuro pero al final me libero como el ave Fénix.

¿El nuevo proyecto entonces llega para marzo?

¡Sí! Ayer ya tuve la oportunidad de cantar ‘Libre’ que saldrá antes que el disco. Una Sofía que no pertenece a ningún mundo, pero que es libre. Queríamos sacarlo ya en diciembre, pero ahora todo el mundo nos está diciendo que aguante un poco más a Madame.

Y ya para terminar. ¿Qué le diría Sofía a Madame y Madame a Sofía?

Sofía le agradecería a Madame lo que le ha dado pero le diría que se ha pasado y que está muy pérdida. No se está queriendo, aunque por fuera de esa imagen. Y Madame le diría a Sofía que espabile, que aprenda a decir que no y a quererse más.