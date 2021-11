Álvaro Soler: “La ruptura con Sofía Ellar fue una decisión tranquila y madura”

Gente

Entrevista

-¿Se siente ya profeta en su tierra? En sus primeras entrevistas decía que le había costado entrar en el mercado nacional…

-Sí, afortunadamente ahora me siento reconocido en España. La cuarentena la pasé además en mi tierra natal, lo que me hizo crear y componer de manera diferente. No olvido que Italia fue el primer país que creyó en mi música y que después lo hizo mi país. Ahora es Alemania quien escucha mucha música en castellano, y como estoy participando en La Voz Kids allí, pues soy un poco más popular.

-¿Pero le entienden?

-El idioma es muy importante para comunicarse y al hablar yo alemán, parece que me sienten más uno de los suyos. De todos modos, la música latina, la de habla española, está teniendo un boom muy importante en Europa a raíz de que en Norteamérica se empezó a escuchar más. Sin duda, Despacito, de Luis Fonsi, marcó un antes y un después pero quizás mi canción, Bajo el mismo Sol, con Jennifer López, también supusiera un punto de inflexión.

-¿Cuánto lo ayudó J-Lo?

-Todo fue fruto de la casualidad. Su manager escuchaba la canción todo el rato durante sus vacaciones en Capri y se la pasó a Jennifer, a la que le dijo: “la tienes que cantar”. Así que flipamos cuando nos pidieron colaborar. Ella me hizo entrar en España con un pie más seguro, aunque me sigue pareciendo un poco fuerte que tuviera que contar con una artista de fuera para que me acogieran y reconocieran en mi propia casa. Eso sí, aprendí muchísimo de ella, es una profesional grandísima con una filosofía de trabajo fantástica, para nada es una diva.

-¿Habla aún con ella? ¿Le cuenta algo de su relación con Ben Affleck?

-Todos están encantados con esta relación. (Risas). Al principio es verdad que sí hablaba con ella de manera frecuente, pero ahora ya ha cambiado nuestra comunicación y no nos intercambiamos tantos mensajes.

-Lanzó Magia, su último álbum, en una época complicada, en plena pandemia. ¿Cómo ha sido la composición de este tercer disco?

-Me dio mucha pena sacarlo justo en esos meses porque tuvimos que cancelar toda la gira de conciertos, pero para mí, como creador, fue una gozada estar en casa y tener tiempo para escribir. Me reconectó con mi parte más íntima para la composición y surgieron temas muy bonitos, con otro tipo de emoción y sensibilidad.

Álvaro Soler y Sofía Ellar FOTO: @sofiaellar Instagram

-Los fans fueron testigos de su día a día durante el confinamiento a través de las redes sociales…

- Para mí fue bonito porque podía ser solo Álvaro, no el cantante. Yo recuerdo esos días con cariño, con momentos también de bajón, claro, pero otros muy divertidos con Sofía -Ellar, quien fuera su novia hasta el pasado mes de marzo- en casa y lo aprovechamos muy bien. La música nos unió más porque era como ese viento a favor que nos permitía ayudar a los demás.

-¿Hubo magia entonces en ese confinamiento?

-Sí, cien por cien.

-Pero acabó esa relación con un comunicado conjunto anunciando esa ruptura. En estos tiempos de confrontación, casi fue un ejemplo de concordia…

- Gracias, me hace ilusión que me lo digas. Nosotros sentimos que debíamos hacerlo así porque compartimos muchos momentos con los nuestros. Tuvimos muchos sentimientos encontrados, pero sí, yo creo que fue una decisión madura.

-¿Qué es la magia para usted?

-Pues para mí está en las cosas más pequeñas, en los detalles más minúsculos. Tengo la suerte de que disfruto con las cosas más sencillas y, además, como soy un loco de la comida, imagínate, experimentaba mucho. Yo creo que también uno tiene que estar dispuesto a verla y a sentirla; es una actitud ante la vida.

-¿Futuro concursante de Masterchef?

-Pues ojo, no se me da mal. Mi madre es cocinera, además. Uno de mis platos estrellas es la dorada al horno y en Berlín, cuando viene alguien a casa, se lo hago y alucinan.

-A caballo entre Barcelona y Berlín… ¿cómo se ve el asunto del independentismo catalán desde el extranjero?

-Nunca me he posicionado ideológicamente, porque yo estoy aquí para unir a las personas con la música. Pero si te puedo decir que desde fuera, se ve de una manera mucho más drástica de lo que me parece que realmente es.

La nueva Sofía Ellar

Sorprendió, y mucho, la actitud de la cantante durante la alfombra roja en la pasada gala de Los 40 Music Awards, celebrada en Mallorca. Si la ruptura con Álvaro Soler parecía haber sido amistosa en un principio, no lo parece ahora. Sofía Ellar ha necesitado ayuda psicológica, lo anunció ella misma, para reordenar su vida y ahora se creado un nuevo personaje, Mademoiselle Madame, de actitud altiva y distante. Ha cambiado su melena rubia y su aspecto risueño por el de una mujer sin escrúpulos y que trató a la prensa con desprecio.