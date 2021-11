Conoce los trucos sencillos y prácticos de cabello de Roció Osorno para unas ondas desechas con flequillo

Si tienes que escoger en una persona con un cabello sano, bonito y con mucho movimiento, seguramente pienses al momento en Rocío Osorno. La influencer suele llevar su melena suelta con ondas deshechas y un flequillo con mucho movimiento. Conseguir este beauty look es más fácil de lo que pensabas, y además puedes hacerlo desde casa. Solamente tienes que hacer una cosa: aprender todos los pasos que hace en menos de un minuto Rocío Osorno.

El truco más importante del vídeo de la influencer y copiar su cabello es tener cuatro productos: protector de pelo, secador, cepillo redondo y una plancha de pelo, pero no todas las firmas valen. Tienes que buscar estas herramientas tan valiosas en la firma GHD. Conseguirás una melena de salón de belleza en pocos pasos.

Si estás buscando los productos que usó Rocío Osorno y no has dado con ellos, no te preocupes porque nosotras los hemos localizado. ¡Somos expertas!

SPRAY GHD “CURLY EVER AFTER” (18,90 €)

Spray fijador de rizos. FOTO: GHD

SECADOR GHD HELIOS (143,20€)

Secador con tecnología aeroprecis. FOTO: GHD

CEPILLO GHD CERÁMICO TAMAÑO 3 (22,50 €)

Cepillo redondo para flequillo. FOTO: GHD

PLANCHA DE PELO GHD PLATINUM+ STYLER (212,00 €)