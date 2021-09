Cortar el pelo a capas es posible desde casa sin estropearlo ¡Cambio de look rápido y sencillo!

Antes de coger las tijeras y empezar a cortar sin control, piensa por unos minutos sí de verdad sabes cómo hacerlo. Claramente la respuesta será un no. Por ese motivo, si necesitas un cabello nuevo y no tienes tiempo de ir a la peluquería puedes cortar las puntas en casa, pero con mucho cuidado. Siempre tienes que seguir los trucos y reglas de un buen profesional. A continuación conocerás cómo cortar el pelo a capas en casa y te prometemos que no acabarás pensando dónde ir para comprarte una peluca.

Para empezar a recrear un salón de belleza en casa, tienes que tener unas buenas tijeras. Si usas una de papel o de cocinar, el resultado será dramático. Seguramente ya estés mirando qué tipo de corte quieres. Un bob como el de Alexandra Pereira o una melena larga y rubia como la de Amelia Bono. Ambas han acudido a la peluquería, pero comenzar la rutina hace que no tengas tanto hueco. Si quieres seguir adelante y cortar tu cabello desde casa, anota todo lo que te vamos a contar a continuación.

Amelia Bono con cabello rubio, sano y fuerte. FOTO: @ameliabono

Cortar cabello desde casa

¿Quién nos podría ayudar antes de comenzar a cortar el cabello? La solución se encuentra en Instagram. Teresa Andrés, influencer, empresaria y futura novia, siempre luce una melena rubia increíble. Y tanto por tiempo o por comodidad, ella también se corta el cabello en su hogar.

Mediante el IGTV que subió a su cuenta, Teresa Andrés enseña cómo corta sus puntas cada mes. Tal y como explica ella, siempre lo hace con el cabello mojado y bien peinado. Después pasa el secador y vuelve a cepillar. Ahora comprendemos por qué siempre tiene un pelo tan sano y bonito.

Trucos de profesional

Si quieres unos buenos trucos de peluquería, y de esta manera aprender en manos de un experto apunta las siguientes indicaciones:

Hacer una coleta bien tirante con el pelo mojado. Si es más baja habrá menos capas.

Cortar las puntas con la coleta bien sujeta.

Si quieres más capas, divide el cabello en cuatro secciones. Colocarás más gomas y habrá mayor capeado.

María Fernández-Rubíes con un cabello envidiable. FOTO: @mariafrubies

Posteriormente cuando ya tengas el cabello cortado y cómo te gusta. Tienes que seguir una rutina estricta (en su justa medida) con tus cosméticos capilares. Al igual que cuidas mucho y muy bien tu piel o tus uñas, también tienes que hacer lo mismo con el pelo.

Ahora todo está en las redes sociales. Ya no hay excusas para saber cómo cortar el pelo desde casa, qué tratamientos son mejores para el cabello graso o cómo me tengo que peinar si tengo el pelo rizado. ¡Lánzate!