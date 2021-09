Cinco tendencias en belleza de la década de los noventa que ya están en el feed de Instagram o TikTok

No hace falta que te digamos que los noventa están de regreso. Tanto en la moda y la belleza, está década que causó un gran impacto en las tendencias, volvió y estamos seguras de que se quedará por mucho tiempo. Para conseguir grandes fuentes de inspiración, lo mejor es ver los looks que llevaron nuestras celebrities favoritas en esos años. Jennifer López o Jennifer Aniston son dos pilares fuertes y seguro que las causantes de la vuelta de los noventa al armario. Ambas siempre tenían un look increíble y un maquillaje perfecto. Aunque por ahora te verás algo alejada de esas cejas finas o el perfilador de labios, en un par de días verás que la vuelta de esta tendencia no es tal como antes, ya que está adaptada a las de ahora.

Estas beauty trends conquistarán el feed de tu Instagram cuando menos te lo esperes. Por cierto, mira las últimas imágenes de Selena Gómez o Kim Kardashian. Ya te habrás dado cuenta que los noventa en maquillaje o cabello estaban desde hace mucho tiempo. Tanto en la moda y la belleza, todo se puede adaptar y lo mejor es añadir el estilo que tiene una misma. ¡Lánzate!

Jennifer López en los noventa. FOTO: Pinterest

Labios con delineador

Seguro que has tenido un delineador cuando eras adolescente. Esto es una gran ventaja porque ya sabes cómo se usa y cuándo se tiene que utilizar. La intención de aplicar este producto es aumentar los labios, sin embargo, nunca tienes que fusionar colores contrastantes, más bien se trata de amplificar los labios. Kim Kardashian publicó hace unas semanas un beauty look con este producto.

Kim Kardashian con un delineado café. FOTO: @kimkardashian

Sombra de ojos en color azul

Uno de los cosméticos favoritos de los noventa era la sombra de ojos. Para esta temporada el color es el azul, y por lo tanto la sombra tiene que ser de este color. ¡Copia el look de Dua Lipa!

Barra de labios en tono oscuro

¿Todavía no tienes un pintalabios de color marrón o morado oscuro? Es un must en esta temporada, al igual que lo fue en los noventa. No tendrás ningún problema en localizar tu pintalabios favorito en este tono, ya que todas las firmas han añadido en su paleta de colores este matiz. Te sentirás como Jeniffer López en una red carpet de los noventa.

La actriz Blanca Suárez durante los premios Fotogramas de Plata 2017 en Madrid. 26/02/2018 FOTO: GDG/GSR GTRES

Finger Coil: el rizo al máximo.

¿Te acuerdas de esas melenas cortas y muy rizadas? Este tipo de cabello está de vuelta y el mejor ejemplo es la actriz, Mina El Hammani. Nos encanta el rizo tan elástico que tiene. Si tienes el pelo liso, usa la técnica de finger coil de esta manera lograrás un cabello rizado bonito y saludable.

Actress Mina El Hammani during the photocall of the 23rd edition of the Malaga Film Festival in Malaga on Friday, 28 August 2020 FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Coleta alta

Este tipo de peinados nos trasladan a los noventa, a esas coletas que nos hacían nuestras madres. Es el peinado más fácil y sencillo para cualquier conjunto y queda genial con un traje monocolor o una falda midi. Desde Dulceida hasta Ester Expósito ya han llevado este tipo de recogido.