Que empiece la semana de frío y lluvia si es con los leggings ‘efecto piel’ y la chaqueta de cuello con pelo de ROCÍO OSORNO

Que dicen que viene una borrasca de frío polar, y viendo como está amaneciendo este lunes en Madrid puede que tengan razón. Vamos, un lunes de esos para no salir del nórdico, pero todas arriba que hay que trabajar y copiar los looks más en tendencia. Y hablando de looks en tendencia, no podíamos dejar pasar este de Rocío Osorno que reúne todo lo que necesitamos para empezar la semana. ¿Aún no lo has visto? ¡Prepárate!

Rocío Osorno ha combinado unos leggings ‘efecto piel’ y térmicos de Calzedonia, que nos vienen perfectos para estas temperaturas tan bajas, con una chaqueta de punto de Zara que ya se ha convertido en viral. Sí, estamos hablando de la chaqueta de punto con solapa de pelo desmontable. ¡Una fantasía!

Rocío Osorno nos ha dejado diferentes ideas con leggings de ‘efecto piel’ en su cuenta de Instagram, pero sin duda nuestro favorito es el que combina con la chaqueta de Zara. ¡Vamos a copiarla!

CHAQUETA PUNTO SOLAPA EFECTO PELO DESMONTABLE (39,95€)

Chaqueta. FOTO: Zara

Leggings térmicos acampanados efecto piel (39,95€)