ROCÍO OSORNO nos inspira NAVIDAD con este vestido de lo más sexy que ella combina con la camisa de plumas viral para que sea elegante

Si eres de las que piensa que no se puede ser sexy y elegante a la vez, vas a dejar de pensarlo ahora mismo. Y todo gracias al lookazo que se ha marcado Rocío Osorno con la camisa de plumas más viral y el vestido de estilo corsetero que es una fantasía. ¿Lo mejor? Las tres prendas son de Zara y nos ha inspirado para todas las cenas y fiestas navideñas que tenemos por delante y que para nosotras ya empiezan esta semana. Sí, amigas, esta semana. Qué el ritmo no pare en Madrid y que el cuerpo nos aguante o lo aguantemos nosotras a él. Pero no nos vamos a quejar, que que gusto da que todo vaya poco a poco volviendo a la normalidad o al menos se le parece mucho.

Si eres de las nuestras que ya empiezas esta semana con cenas de Navidad, el estilismo de Rocío Osorno va ser pura inspiración para tus ojos.

Y es que Rocío Osorno ha combinado este vestido de estilo corsetero con transparencias de Zara, con la camisa blanca con plumas rosas en los puños y una blazer oversize morada que le da el toque final al lookazo. ¿Vamos a copiarla?

VESTIDO CORSETERO COMBINADO (29,95€)

Vestido corsetero. FOTO: Zara

BLAZER MASCULINA (49,95€)

Blazer lila. FOTO: Zara

CAMISA POPELÍN PLUMAS (69,95€)