Rocío Osorno ya tiene el look perfecto de las próximas fiestas con ropa de Zara

A poco más de un mes de empezar la época más festiva del año, muchas son las influencers que parecen querer adelantarse a los acontecimientos y enseñarnos varias propuestas de looks festivos que podemos conseguir con prendas de fast fashion. Sin duda una buena manera de ir apuntando y guardando ideas antes de que lleguen los próximos eventos navideños, que nos harán tener que lucir estilismos más formales y diferentes de lo que estamos acostumbradas en los últimos tiempos.

Una de nuestras instagrammer favoritas que parece tener una especial predilección por este tipo de ropa (con permiso de Paula Ordovás) es Rocío Osorno. Y es que la sevillana no pierde la ocasión en cuanto llega el fin de semana de deleitar a sus seguidores con sus outfits nocturnos que suele crear a base de prendas de tiendas tan asequibles como Zara o Lefties, y que ella combina con maestría con algún accesorio de lujo, como bolsos, chaquetas o zapatos. El último que no has dejado es un total look de Zara hecho con dos prendas que ya prometen ser virales y agotarse antes de que nos demos cuenta: la camisa blanca con detalle de plumas en las mangas que ya vimos lucir a influencer como Lucía Bárcena en un look de invitada, y un mini vestido negro con detalles tipo corsé, que ya apunta maneras para ser uno de los favoritos de los próximos meses.

Rocío Osorno con vestido y camisa de Zara FOTO: @rocio0sorno

Detalle del último look de Rocío Osorno FOTO: @rocio0sorno

Camisa popelín plumas, de Zara (69,95 euros)

Camisa popelín plumas, de Zara FOTO: Zara Camisa popelín plumas, de Zara

Vestido correteo combinado, de Zara (29,95 euros)