Tres paletas de sombras con efecto navideño que necesitas en el próximo beauty look de fiesta

Un buen outfit solamente se consigue con las prendas virales de esta temporada, y claramente con un maquillaje profesional. Ambos objetivos son fáciles de alcanzar. Si ya tienes el vestido o el traje de tus sueños y ese pintalabios con efecto mojado, tienes que añadir una cosa más: una buena paleta de sombras de ojos. Nadie puede negar, que desde la llegada de la mascarilla, la belleza centró su atención en los ojos y desde ese momento, las firmas han sacado productos con diferentes tonos y acabados, para una mirada infinita. Por menos de 50 euros, comprar una buena paleta de ojos es posible. Olvídate de gastar grandes cantidades de dinero o distintos productos por separado. Muchas paletas tienen el mejor iluminador.

¿Cuáles son las marcas con las mejores paletas? En este terreno no tenemos ninguna duda y por supuesto, añadimos tres firmas: Kiko Milano, MAC y Tarte. Solamente tienes que mirar en estas tres firmas, ya que encontrarás los mejores tonos con efecto Navidad. No puedes olvidar que los looks para grandes eventos, están pensados en el brillo y el espctaculo.

No hace falta acudir a un profesional o un salón de belleza para tener el mejor beauty look de esta Navidad. Mirando tutoriales en Instagram, encontrarás diferentes opciones de cómo usar las sombras y jugar con los matices. Mira el vídeo de Dulceida y sigue sus pasos.

Al igual que en la moda, saber cuáles son los tonos tendencia o los más favorecedores según el rostro, son decisiones muy importantes. Durante este mes de diciembre, destacarán todos los colores con glitter y por supuesto tonos neón. Por otra parte, si tienes una cara más fina, utiliza un color marrón o violeta. Si tienes la cara más redonda, opta por colores más mate o discretos.

A continuación te enseñamos las tres paletas de sombras más solicitadas. Aprovecha las rebajas y consigue auténticas rebajas en belleza.

HOLIDAY FABLE CELESTIAL (24,99 €)

Paleta de 12 sombras de ojo. FOTO: Kiko Milano

Kiko Milano siempre tiene algo espectacular para las nuevas temporadas. La firma sabe que estas navidades son muy especiales y han diseñado 12 tonos diferentes y muy atrevidos. Atrévete y mezcla tonos diferentes y crea un maquillaje que todo el mundo mirará.

PALETA DE SOMBRA DE OJOS (47,99 €)

Paleta de sombra de ojos de arcilla amazónica. FOTO: Tarte

Tarte añade en este paleta de sombra de ojos unas arcillas de color ricas en nutrientes. No puedes olvidar cuidar también la zona de la piel del párpado. Un total de 12 tonos, donde puedes encontrar tonos rosados, bronce y neutros. Puedes crear looks fáciles y rápidos.

EYE SHADOW PALETTE - AUTE CUTURE STARRING ROSALÍA (50.00€)

Colección de MAC x Rosalía. FOTO: MAC

Desde que salió la colección de MAC x Rosalía, todos los cosméticos volaron al momento. Esta paleta de sombra de ojos es perfecta para un beauty look de alfombra. Diez sombras de ojos intensas y altamente pigmentadas en tonalidades neutras.