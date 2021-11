La máscara de pestañas de Rare Beauty por menos de 30 euros añade volumen y una mirada infinita en una sola pasada

Todas tenemos un producto secreto beauty en el neceser. Desde ahora vas a tener uno más y nos referimos a una máscara de pestañas que añade volumen y encima, crea una mirada infinita en menos de un minuto. Gracias a la máscara de pestañas de Rare Beauty, conseguirás otro beneficio que seguramente estabas buscando hace tiempo: aumentar el tamaño de tus ojos. Este producto que no lleva ni una semana a la venta, ya es número uno en ventas y todo el mundo quiere tener una.

¿Cómo crear ese efecto de mirada extrema? El rimel de Rare Beauty está pensado para todo tipos de pestañas, porque cada una tiene unas diferentes. La firma de maquillaje de Selena Gomez, creó una máscara de pestañas que fue nombrada como ‘Perfect Strokes’ (trazos perfectos). Este producto es tan personal como una base de maquillaje, un corrector o un labial con mucho glitter. Todos estos productos tienen que estar en tu neceser tanto en el que te llevas de viaje como en el de casa.

En la cuenta oficial de Instagram de Rare Beauty, podrás ver cómo se aplica esta máscara de pestañas. Así verás en minutos de dos minutos de duración, la magia que crea en la mirada. Por cierto, en este perfil encontrarás tutoriales breves y sencillos para usar todos los cosméticos de la marca.

‘Perfect Stokes’ es la máscara de pestañas definitiva. El cosmético está equipado con un cepillo exclusivo, para levantar, alargar y rizar cada una de las pestañas, y a la vez añadir mucho volumen.

PERFECT STROKES UNIVERSAL (23,99 €)

Máscara de pestañas de Rare Beauty. FOTO: Rare Beauty.

Actualmente es la máscara de pestañas más vendida en Sephora. Normal, porque tiene todo lo que necesitamos en nuestra mirada.

No importa si tus pestañas son rectas, gruesas o rizadas, el cepillo de este rimel ayuda al levantamiento. Esto se consigue porque pasa una a una y el color llega a todas. Otro datos que te gustará saber es la fórmula vegana y 100% ‘cruelty-free’. El color no es líquido, es decir, no es espeso y consigue una textura negra y fácil de aplicar.

Corre a por tu nueva y potente máscara de pestañas. Estamos convencidas que cuando la uses por primera vez, no volverás a otras firmas y será tu producto favorito.

No obstante, no puedes olvidar de otros productos fundamentales para un buen beauty look. Mira la siguiente lista que hemos creado con los cosméticos de Rare Beauty.

ILUMINADOR PRIMER (29,99 €)

Iluminador primer sin silicona y en forma de gel. FOTO: Rare Beauty

LABIAL CON BRILLO (19,99 €)

Labial hidratante y no pegajoso. FOTO: Rare Beauty

COLORETE LÍQUIDO (21,99 €)