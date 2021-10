Descubrimos con tres profesionales del maquillaje cuál es el mejor beuty look para este invierno 2021

En las pasarelas internacionales y nacionales hemos visto tantas tendencias en maquillaje, que finalmente no sabemos cuál será la protagonista. Nos surgen muchas dudas de qué sombra de ojos es la mejor para cabellos rubios, cuál es la base que elimina al completo todas las imperfecciones o qué labial es el mejor para un look de noche. Todas estas preguntas han sido trasladadas a tres profesionales del maquillaje. Cristina Ortuño, experta en maquillaje y color; Eva Escolano, Makeup Artist & Hair; y María Lorain, maquilladora profesional en editoriales de moda y videoclips, han respondido todas las preguntas a La Razón Lifestyle. Las tres profesionales en el ámbito del maquillaje han desvelado qué tendencias tenemos que tener presentes cuando vayamos a renovar nuestro neceser y por supuesto, nos han indicado qué productos no pueden faltar en nuestro beauty look.

No pierdas detalle de todos los consejos y trucos que hemos conseguido de tres grandes expertas en maquillaje y belleza. Coge papel y boli, seguro que no te imaginabas todo lo que puedes hacer con básicos en el maquillaje

“Después de todo este tiempo donde el maquillaje ha quedado relegado por las mascarillas, vuelve un maquillaje en puntos determinados como el eyeliner extremos, cat eyes y tonos ahumados en diferentes versiones de marrones intensos o burdeos“, explicó Eva Escolano para La Razón Lifestyle. Eva prosiguió citando que “habrá muchos contrastes y veremos tonos fuertes como los verdes. Nos podemos olvidar las pestañas, donde el negro será muy intenso“. En la misma línea que Eva, Cristina Ortuño afirmó que habrá un mantenimiento de “delineados gráficos, en negro o a todo color“.

Para Cristina el punto importante en las tendencias de este año es el cuidado de la piel “conseguir un efecto de segunda capa con un maquillaje poco cargado. Es un básico en un buen beauty look. Primero escogiendo un buen primer para tu piel y después una base que acompañe”. Por otro lado, María Lorain nos indicó que los años 70 “vuelven pisando fuerte y desde mi punto de vista las tendencias en maquillaje y cabello estarán marcadas por esta década“. Si te están gustando como esta década fue llegando a la moda, te encantará el resultado en el maquillaje. ¡Es una explosión de color!

¿Qué beauty look será el más visto este 2021 y 2022?

“Ojos maquillados como sombras con el mismo bronceador e iluminador que el rostro”, indicó Cristina con claridad y sin dudar. Eva nos describió cuál es la técnica que será la más usada y según la experta “la piel es la zona donde el trabajo será mayor”, y por lo tanto para conseguir la mejor piel, la experta nos argumentó que mediante “el difuminado con un pincel en zonas estratégicas es la mejor técnica. También se puede usar una esponja impregnada en spray fijador para dejarlas perfectas y de larga duración, donde el iluminador será la estrella”.

María Lorain ha hecho hincapié que para conseguir un buen beauty look este invierno es necesario “un buen kohl en negro intenso y un labial cremoso en nude o rosado”. María aparte de desvelarnos algunos secretos de experta en maquillaje, señaló que “un buen flequillo despuntado dará movimiento a la melena“.

No nos hemos olvidado que nos recomendaran algún cosmético estrella que tienen sus maletines de trabajo. “Labial Penelope Pink de Charlotte Tilbury o el primer de pestañas de Dior, describió Cristina. Para María no pueden faltar “sombras en tono violeta o azul, o colores más pastel y eléctricos. Si no te atreves con el color, los grises con shimmer plata serán una buena opción”.

En palabras de Eva, los dos productos esenciales en cualquier beauty look “eyeliner en cualquier versión como un lápiz, gel o rotulador, y sin ninguna duda un spray fijador porque tenemos mascarilla para un bastante tiempo“.