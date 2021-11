El jersey de Paula Ordovás es el básico que necesitas en tu armario de invierno

Muchas veces, somos nosotras mismas las que nos complicamos la vida a la hora de vestir, buscando combinaciones excesivamente depuradas u originales con las que sorprender. Y aunque tirar de creatividad puede ser una buena idea, en días como los de ahora, donde el frío, la lluvia y puede que hasta la nieve sean la tónica habitual es mejor tirar de básicos para conseguir un estilismo sin complicaciones pero que a la vez resulte perfecto. Los jerséis son una de nuestras prendas favoritas de fondo de armario cuando llega esta época.

Escoger un modelo calentito y agradable al tacto que resulte a la vez bonito y especial puede no ser tan fácil como pensamos. Las claves están en apostar por un diseño de buena calidad, de corte más bien clásico para que no pase de moda, y a ser posible de un color especial pero no demasiado de tendencia. Si todavía no lo tienes claro solo necesitas fijarte en el último post de Paula Ordovás para verlo más claro. La influencer luce un diseño de cuello vuelto y manga amplia realizado en cashmere y de color azul claro de la firma Falconeri, una marca italiana especializada en crear prendas de lujo discreto y en fibras naturales. Solo necesitas tus vaqueros favoritos para combinarlo, y añadirle el zapato que mejor te vaya en cada ocasión: unos salones para salir a cenar, unas botas cowboy para un día en la ciudad o unos mocasines con suela track tan de moda este año para ir a trabajar.

Jersey de cuello vuelto en Cashmere Ultrasoft con manga globo, de Falconeri (299 euros)