Diez básicos de Zara que toda mujer con 50 o 60 años tiene que tener en su armario

Si estás cansada de buscar entre Dulceida y María Pombo nuevas prendas para renovar tu estilo, tienes que conocer que hay más influencers y que seguramente encajen mejor con tu edad. Aunque las influencers con más seguidores de España tienen los mejores looks, siempre está bien aprender de otras creadoras de contenido y ver cómo las nuevas tendencias las transforman. Por otra parte, es muy importante ver las prendas que siempre repiten o guardan con mucho cuidado en sus maletas tanto de verano como invierno.

Desde una camisa blanca, un pantalón sastre o una americana de color, son algunas de las prendas que las celebrities o influencers nunca olvidan. Está claro que las prendas básicas siempre cambian, todo depende de la temporada y qué tendencias son las que marcan, pero hay algunas que nunca fallan como puede ser un buen vaquero. Tanto Paula Echevarría, Carmen Gimeno o Jennifer López, guardan sus básicos favoritos. Como es hora de ir renovando el armario, o sacar las prendas de invierno, no pierdas detalle de la mejor lista de básicos de Zara (sabemos que es tu tienda favorita) para acabar el año con mucho estilo.

No me puedes decir, que no tienes en tu armario un jersey a rayas estilo marinero o unos mocasines. Grace Ghanem consigue con prendas sencillas, un look que nos deja sin palabras. ¿El truco de la influencer? Añadir estilo con la actitud y cuidar muy bien su cabello.

Te aseguramos que con diez prendas básicas para este temporada de Zara, puedes crear conjuntos muy versátiles. Olvídate de gastar mucho dinero y dejar tu cuenta en números rojos, solamente tienes que comprar bien. ¡Apunta todo!

Díez básicos de Zara

VAQUERO RECTO (29,95€)

Vaquero color tierra con acabado ancho. FOTO: Zara

Como te hemos comentado antes, un vaquero siempre tiene que estar en un armario. Soluciona cualquier look, e incluso puedes acudir a cualquier acto de noche. No te olvides de un buen tacón.

CAMISA BLANCA (22,95€)

Camisa blanca oversized de manga larga. FOTO: Zara

Otro clásico entre los básicos es la camisa blanca. Para añadir una tendencia, te aconsejamos que sea oversized así conseguirás más fluidez en el estilo.

GABARDINA CAMEL (69,95€)

Gabardina oversize con bolsillos. FOTO: Zara

En otoño muchas veces no sabemos qué llevar, si una chaqueta o un abrigo. Otro básico que siempre funciona es la gabardina. Esta de Zara en color camel es perfecta para la vuelta al trabajo.

VESTIDO MIDI CON ESTAMPADO (39,95€)

Vestido de escote cruzado con abertura frontal. FOTO: Zara

Un vestido es fundamental en cualquier armario, dando igual la época del año. Para este otoño e invierno, no puede falta un vestido midi con estampado. Ya conoces bien que los estampados reinarán y no podrás escapar.

CHAQUETA DE PUNTO (25,95€)

Chaqueta con estampado de flores. FOTO: Zara

¿Quién no tiene una chaqueta o rebeca en el cajón? Esta chaqueta de Zara nos tiene enamoradas, tanto por su tejido como por el estampado de flores. ¡Queda bien con todo!

MINIFALDA DE CUERO (25,95€)

Minifalda efecto piel. FOTO: Zara

Después de ver el desfile de Dior ayer en París, podemos afirmar que la minifalda está de vuelta. Para ir empezando este invierno, la minifalda de Zara de efecto piel es la mejor.

AMERICANA CRUZADA (49,95€)

Blazer con estampado y color verde. FOTO: zara

El color verde es el color del 2021, y por ese motivo tienes que tener alguna prenda de este color. Si optas por esta chaqueta tendrás los mejores looks.

JERSEY A RAYAS (49,95€)

Jersey de punto. FOTO: Zara

Otro básico y muy importante es un jersey a rayas. Lo mejor de esta prenda que puedes escoger entre una gama cromática muy amplia.

MOCASINES DE PIEL (39,95€)

Zapatos con hebilla metalizada. FOTO: Zara

No nos podemos olvidar de los zapatos. Di adiós a los tacones y comienza a usar mocasines.

BOLSO SHOPPER (39,95€)

Bolso shopper de nylon. FOTO: Zara

Por último y muy importante, un buen básico es el bolso que usas todos los días. Este bolso shopper de color tierra, te servirá para ir a la oficina, guardar cosas de última hora e incluso ir al gimnasio.