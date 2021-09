Mocasines con suela track, así es el calzado que te va a acompañar toda a temporada

Desde hace ya unos años, la moda viene sorprendiéndonos ofreciéndonos prendas y accesorios considerados tradicionalmente feos. Esto es, que no favorecen la silueta femenina, o que su objetivo está lejos de conseguir sacar partido a alguna parte demuestro cuerpo. Normalmente se caracterizan por ser prendas toscas, grandes y realizadas aparentemente sin ningún sentido de la estética. Pero lo cierto es que tras su apariencia se esconde una auténtica declaración de intenciones.

En el caso de los zapatos por ejemplo, este tipo han sido bautizados como “ugly shoes”, convirtiendo así su “feísimo” en parte no solo de su nombre, si no también de su atractivo. Y es que han llegado a convertirse en toda una corriente de moda, siendo además la preferida de aquellas mujeres que optan por salirse de lo “favorecedor” en cuanto a moda se refiere, y orientarse hacia un estilo más masculino, que además apueste por la comodidad. Porque si hay algo que no se les puede negar además, es que son más cómodas que cualquier stiletto.

Y aunque son los favoritos de las chicas más alternativas de la moda, lo cierto es que desde hace un tiempo se están imponiendo en las calles de las ciudades, y su uso es válido para todo tipo de combinaciones y looks, desde el tradicional combo de vaquero y camiseta blanca, hasta estilismos working girl, donde se suman a los trajes de chaqueta, o a unos sencillos pantalones tipo sastre. Pero su uso llega más allá, y hay algunas que se animan a lucirlos con vestidos de punto o incluso faldas midi.

Sin duda la firma precursora de esta tendencia fue la italiana Prada, cuyos “loares” negros con suela track y detalle de hebilla con el logo en el empeine se han convertido en muy poco tiempo en objeto de deseo de todas las amantes de la moda. Después de eso, su aparición en las tiendas de fast fashion era cuestión de tiempo. Por eso no es de extrañar que este otoño, nos encontremos un sin fin de opciones de este polémico zapato. Aquí te traemos un pequeño ejemplo.

Zapato estilo mocasín con plataforma, de Exé Shoes (69,95 euros)

Mocasín con suela track en color bureos, de Mango (39,99 euros)

Mocasines de piel con borlas y suela gruesa, de Sandro (325 euros)

Mocasines beige con detalle de cadena y suela track, de Zign (59,99 euros)

Mocasín suela track con detalle de hebilla metálica, de Zara (39,95 euros)