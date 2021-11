El look cómodo y masculino de Paula Ordovás es perfecto para no quitarte en todo el invierno

Si hay algo que he aprendido con los años, es que tanto en el mundo de la moda y de las tendencias en general, como en nuestro propio armario, invertir en básicos atemporales y de calidad siempre va a ser una buena idea de la que difícilmente te vas a arrepentir. Ir poco a poco acumulando con el pasar de los años una especie de tesoros que realmente valgan la pena, más allá de prendas de usar y tirar, y a los que pueda recurrir siempre que no sepa que ponerme, acertando en el camino.

Parece que cada vez son más las influencers que comparten esta opinión, y no dudan den mezclar sus propuestas de plena tendencia con otros looks donde los colores básicos o los cortes rectos son los protagonistas. El último look de Paula Ordovás en su viaje por Lisboa es una buena prueba de ello. Una blazer de corte oversize de la firma Duarte en el que ya se ha coronado como el color de la temporada, el marrón; Unos pantalones de ante negro de Monas & Pau; Unas botas de inspiración ecuestre de Chanel y el complemento de moda: una gorra beisbolera. A primera vista una combinación de lo más sencilla pero que funciona a la perfección. Recreamos su estilismo (y cambiamos alguna prenda en clave lowcost) para que tu también puedas llevarlo.

La influencer nos enseña cómo combinar los básicos de la temporada FOTO: @paulaordovas

Americana oversize con lino, de H&M (39,99 euros)

Pantalón en ante negro con bolsillos, de Mon & Pau (800 euros)

Gorra de pana, de New Era (25 euros)