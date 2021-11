SARA CARBONERO solo necesita una biker de lo más especial para marcarse un lookazo de noche con jersey de cuello alto y vaqueros anchos

Estamos acostumbradas a disfrutar de la versión más boho y romántica de Sara Carbonero, pero para terminar el fin de semana Sara Carbonero nos ha sorprendido con un look de lo más rockero para irse de cena, no sabemos si de cena con amigas o con amigo más que especial, Kiki Morente. Pero eso sí, Sara nos ha demostrado que solo le hace una biker de lo más especial para marcarse un estilismo de noche cuando el frío aprieta.

Eso sí, no una biker cualquiera, si no una de la firma Temperley London que cuesta más de mil euros. Sara Carbonero solo ha necesitado combinar esta biker negra con bordados en colores tanto en las solapas delanteras como en la espalda, con un jersey negro de cuello alto, unos vaqueros anchos y un bolso chanel acolchado en negro.

La mala noticia es que la biker no es de temporada o al menos ya no está a la venta, eso sí hemos encontrado una muy parecida en la web de la marca. Sí queréis daros un capricho de moda, aquí os lo dejamos o como no, un buen regalo para Navidad.

Rebel Leather Jacket (1.265€)

Biker. FOTO: Temperly London