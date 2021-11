SARA CARBONERO sabe que para una tarde de amigas (en otoño) nunca fallan los vaqueros de madre y un cárdigan calentito

No hay nada mejor para terminar el fin de semana y que te recargue más las pilas y el alma para empezar la semana a tope que una tarde con amigas de las buenas. Y Sara Carbonero tiene que estar de acuerdo con nosotras porque ha terminado el fin de semana en el cumpleaños de la cantante Vanesa Martín. Además de descubrirnos que son tan amigas, también nos ha dado un ejemplo de esos que aquí nos encantan, dos mujeres empoderadas que se apoyan y quieren. Pero no solo un ejemplo de amistad, si no también de un look de esos que es perfecto para noviembre y que nunca falla.

Si hay una prenda que es sinónimo de otoño esa es un cárdigan gordito de lana con el que siempre irás en tendencia y no pasarás frío. Y la Sara Carbonero lo tiene claro.

Sara Carbonero celebrando el cumpleaños de Vanesa Martín. FOTO: @saracarbonero

Sara Carbonero ha combinado un cárdigan oversize de lana con un body de estilo corsetero y unos vaqueros de madre de esos que siempre sientan bien y todas tenemos en nuestro armario.

Además, Sara ha rematado el estilismo con su accesorio fetiche, un sombrero. En esta ocasión uno de lo más especial y artesanal con unas plumas en el ala.