Las chicas MÁS ATREVIDAS (que adoran la Navidad) van a amar esta fantasía de vestido de plumas y lentejuelas de Zara que ROCÍO OSORNO ya ha fichado

¿Preparada para la Navidad? Pues si no lo estás ya vas tarde, porque ya están aquí todas las cenas y eventos navideños que te puedas imaginar. Y más si vives en Madrid que la fiesta no para nunca. Y Rocío Osorno no nos para dejar lookazos low cost para inspirarnos para todas estas fechas. Si no sabes que ponerte para Nochevieja o para un evento por todo lo alto, este vestido de nueva colección de Zara puede ser tu solución. Eso sí, solo es apto para las chicas más atrevidas o navideñas que quieran parecer una burbuja del mítico anuncio de cava.

Estamos hablando de este vestido corto de escote pico y tirantes finos en color dorado con detalle de aplicación de lentejuelas y bajo acabado en plumas combinadas a tono. ¡Una fantasía! Y además, Rocío Osorno lo ha combinado con una capa negra tan en tendencia esta temporada. ¡Qué viva el brillo!

VESTIDO LENTEJUELAS PLUMAS LIMITED EDITION (89,95€)

Vestido lentejuelas y plumas. FOTO: Zara

