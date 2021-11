ROCÍO OSORNO sabe que la elegancia en estado puro es esta camisa blanca con flor bordada de UTERQÜE

Camisas hay muchas, y más blancas, pero ninguna tan especial y elegante como esta de nueva colección de Uterqüe con la que Rocío Osorno nos acaba de robar el corazón para empezar la semana. Y como no es de Uterqüe, y es que no hay prenda de la marca de Inditex que no nos robe el corazón y ya sabéis que Amelia Bono también es gran fan y casi todo su vestidor de esta temporada es de Uterqüe.

Pero ahora ha sido Rocío Osorno la que ha apostado por una camisa de nueva colección, blanca con bordados de flores que son una fantasía. Ella, la ha combinado con un traje blanco para convertirse en la más elegante de la semana en Instagram.

Camisa flor bordada (79 €)