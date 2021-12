Los leggings de lentejuelas que quedan mejor que cualquier vaquero son estos de Zara que ROCÍO OSORNO eleva a la máxima potencia

Que sí amigas, que ya es 1 de diciembre y nuestra ilusión no puede ser más grande. Ya hemos puesto la decoración navideña, ya hemos abierto todos nuestros calendarios de Adviento y ahora solo podemos pesar en looks navideños para nuestros próximos eventos y hablando de looks navideños, que mejor que estos leggings de lentejuelas de Zara que nos acaba de descubrir Rocío Osorno.

¿Lo mejor? Que hacen mejor tipazo que unos vaqueros y los podemos llevar con una blazer y una camisa, o un jersey gordito de lana o navideño para los días más fríos.

LEGGINGS LENTEJUELAS FLARE (39,95€)

Leggings lentejuelas. FOTO: zara

