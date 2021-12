VICKY MARTÍN BERROCAL rompe Instagram con este vestido verde satinado de Zara que es magia y moda a otro nivel

Sí, amigas. Aunque parezca mentira, este vestido es de Zara y no de una firma casi de Alta Costura. Y nos lo ha descubierto Vicky Martín Berrocal. Si es que por algo no podemos ser más fans de la diseñadora sevillana. Empoderamiento femenino, belleza y elegancia en estado puro. Y lo ha vuelto a demostrar rompiendo Instagram con este vestidazo de Zara que parece caro y no cuesta ni 40 euros. ¡Qué fantasía!

Este vestido de cuello subido y manga larga acabada con botón joya con detalle de frunces en hombro y cintura. Bajo con abertura frontal y cierre en espalda con cremallera oculta en costura, abertura y botones.

VESTIDO SATINADO MIDI (39,95€)

Vestido satinado. FOTO: Zara

