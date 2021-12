Solo AMELIA BONO puede marcarse un lookazo de fin de semana con sudadera, vaqueros y zapatos de tacón

Y es que Amelia Bono es mucha Amelia Bono. Por algo va a ser una de las españolas mejor vestidas de 2021 y para no perder ese puesto se está marcado unos estilismos de esos de diez para terminar el año. Y es que es difícil conseguir marcarse un lookazo con sudadera, vaqueros y zapatos de tacón y la hija de José Bono lo ha conseguido. Pero no unos vaqueros cualquieras, si no los que están más en tendencia y puso de moda Victoria Beckham. Casi nada, amigas. Sí, esos que llevan una pequeña abertura en el bajo.

Para este fin de semana de puente, Amelia Bono ha combinado los vaqueros con una sudadera personalizada con su inicial que es una de las grandes tendencias de la temporada. La sudadera de Amelia es de Singular Wardrobe en blanco y con la inicial en burdeos.

Stories de Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Sudadera hoodie “college minimal” (54,95€)