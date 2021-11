Llámalo chaleco o capa de punto pero lo que tiene claro AMELIA BONO es que vamos a ir directas a ZARA para copiárselo

Vamos a empezar a cogerle manía a Amelia Bono. Sí, lo digo. Y es que la hija de José Bono está convertida en toda una influencer en Instagram y no hay día que no nos cree una necesidad nueva para comprar. Ni en sábado, oye. La buena noticia es que está vez es mucho más asequible, sigue dentro del universo Inditex pero esta vez ha cambiado Uterqüe por este chaleco de punto de estilo capa de nueva colección de Zara. Eso sí, las botas también son una fantasía y son de Uterqüe. Por no hablar del maxi abrigo acolchado de Primark. Querido Black Friday, lo necesitamos todo en nuestro armario.

Pero la gran revolución la ha creado con esta capa de Zara, chaleco de punto para ellos, que ha vuelto loca a sus seguidoras y ya se ha agotado en algunas tallas. Se trata chaleco de cuello amplio y envolvente con manga sisa.

Un chaleco que Amelia Bono ha combinado con vaqueros ajustados por dentro de unos botas marrones de ante y un abrigo maxi de efecto acolchado.

CHALECO PUNTO CUELLO ENVOLVENTE (29,95€)

Chaleco punto. FOTO: Zara