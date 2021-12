Cómo comprar los mejores zapatos de segunda mano sin tener que salir de casa

No hace falta esperar al domingo para ir al rastro de Madrid o de cualquier ciudad para encontrar auténticas reliquias. Desde casa y con tu móvil, podrás encontrar zapatos de segunda mano que no encontrarás en ninguna tienda. Actualmente, hay una gran oferta de aplicaciones de compra y venta de ropa, zapatos o accesorios para renovar todo el armario en menos de cinco minutos. Te aseguramos que firmas tan reconocidas como Gucci, Versace, Zara o Mango están en estas apps. Todo el mundo está al día con dichas aplicaciones, si no mira como Violeta Mangriñán o Anna Padilla son fans declaradas de estas herramientas. Ambas usan su móvil para ofrecer sus mejores prendas, en este caso zapatos, y, por otro lado, también buscan piezas que no tendrían si fueran a ver las novedades de sus marcas favoritas.

La ropa vintage o de segunda mano, ya no es una simple tendencia, porque la sociedad la adaptó como una nueva forma de vestir. Las aplicaciones de compra y venta han mejorado la industria de la moda, tanto porque se renuevan las prendas y en consecuencia se fomenta el consumo responsable. Si has llegado tarde y no tienes en tu móvil ninguna app, mira el listado de las armas secretas de las influencers que tienes que descargar.

Vestiaire Collective

Hace un par de semanas, hablamos sobre la maravilla de Vestiaire Collective. Muchas de las influencers con un estilo único y diferente, tienen aquí prendas que han sacado de sus armarios para compartir con sus seguidoras. ¿Te imaginas lucir un traje repleto de brillos como el de Gigi Vives? No esperes más y descarga esta app.

Micolet

Muchas influencers o celebrities han estado promocionando sus piezas de colección a través de esta app. Esta herramienta es fácil de utilizar. Solamente tienes que buscar el zapato en el que estás interesada y al momento tienes la respuesta. Todos los envíos son gratis y puedes usar esta app desde el ordenador.

Vinted

No hace falta que te comentemos qué es Vinted. Esta app consigue que vendas esas prendas o zapatos que tienes abandonados en el cajón. Por otra parte, todas las tendencias del 2021 y 2022 están en Vinted. Estamos convencidas de que todas las famosas tienen esta aplicación en el móvil. Ahora entenderás por qué tienen unas botas diferente cada día.

Pinkiz

Haz memoria y recuerda esa app que fue viral durante unos meses por su anuncio en televisión. Después de esta gran pista, habrás adivinado que estamos hablando de Chicfy. Esta herramienta desapareció y su heredera se pasó a llamar, Pinkiz. Está especializada en la compra y venta de artículos de moda y cuenta con una gran ventaja que no tienen sus competidores: chat para poder conversar con los vendedores de firmar. ¡No hay comisiones!