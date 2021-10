Conocemos qué app usan todas las influencers para crear looks rápidos y virales en menos de cinco minutos

Tantas aplicaciones en un móvil o reloj inteligente, y al final solamente usamos cinco o tres. Lo mejor que puedes hacer es una limpieza en tu móvil y apuestes por apps que te ayuden a mejorar tus looks. Sí eres de las que pensaban que solamente pueden crear conjuntos, viendo Instagram o revistas de moda, estás muy equivocada. Ahora hay apps que realizan una gran función, más importante que cualquier filtro de Instagram y es ser un estilista. Para que comiences desde ya, solamente tienes que hacer una cosa y es buscar la app, Billionhands. Esta aplicación incorpora una función que otras no tienen y es conseguir en menos de un minuto, los outfits de las influencers que están siendo virales. De esta manera, Billionhands responde a la pregunta que todo el mundo hace y es la más repetida: ¿De dónde es tu prenda o complemento?

Centenares de veces hemos intentado localizar una chaqueta o unas botas de Dulceida o María Pombo, y cuando has encontrado ese tesoro, está agotado. Billionhands es la mejor app, porque te ofrece otras alternativas y de esta manera, conoces nuevas marcas. “Muchos me habéis preguntado…” es la frase más repetida por las influencers y antes de la grabación de esos vídeos, Billionhands tiene la respuesta. Ya no tendrás que buscar entre los comentarios de las imágenes o localizar algún perfil que sea fan de esa persona. Tiene una base de 7 millones de productos y 5.900 marcas que se añadirán día a día.

Además de ser el mejor estilista las 24 horas del día, esta app es una gran fuente de inspiración. Podrás ver miles de looks, permitiéndote cliclar y ver cuál te gusta más y localizar las prendas o accesorios de este 2021. Si en tal caso, ese vaquero está agotado, la lupa de Billionhands descubrirá al momento, una amplia selección de artículos muy parecido con precios equilibrados. ¿Qué más se puede pedir?

Tanto en tu nuevo móvil que te has comprado como en algunos de los nuevos relojes de Amazfit, nuestro favorito es GTR 2, puedes instalar o programar esta app. Por cierto, olvídate de buscar durante horas en la página de tu firma favorita, con esta aplicación en cuestión de segundo, podrás elegir el maxi vestido o un pantalón estampado. ¿Qué firmas están dentro? Desde Versace, Mango o Zara están dentro, verás que hay una gran variedad.

No podemos olvidar que tiene una de las mejores funciones. Dentro está la sección de influencers timeline. Un diseño muy parecido al feed de Instagram, donde añadirás los posts de las mejores influencers a las que sigues. Se renueva cada minuto, es decir, ya no te hará falta buscar a los usuarios. Desde Billionhands tendrás continuamente fuentes de inspiración para tener un look diferente cada día.

Billionhands es el mejor catálogo de looks de las influencers. Estamos convencidas de que las hermanas Villarreal o Lucía Barcenas tienen esta herramienta. Necesitan una ayuda, porque cada día tienen los mejores looks y la inspiración se acaba.

No pierdas tiempo y descarga la app desde ya. No tendrás ningún problema para combinar las mejores tendencias de este otoño e invierno 2021.