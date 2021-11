Tres apps para enseñar cómo es el verdadero concepto de maternidad

La salud mental ya no es un tema tabú y más en temas relacionados con qué es ser madre. Tal y como se demostró en estudios científicos, nueve de cada diez mujeres en el mundo han sufrido algún desorden de salud mental relacionado con la maternidad. Alrededor de un 75% de estos casos, muchos se encuentran en el nivel de infra diagnosticados, en otras palabras, un coste de 28 millones de euros al año en Europa derivados a tratamientos médicos. Muchos de estos problemas de salud mental están relacionados con el falso concepto de ser buena madre y con dolencias que derivan de los niños a lo largo de su crecimiento. España, que es pionera en el sector de innovación y desarrollo de aplicaciones, tiene en el mapa de apps múltiples opciones.

Mediante la inteligencia artificial para la predicción, detección precoz y monitorización de posibles trastornos de salud mental maternal, las apps están permitiendo hacer más fácil la maternidad a cualquier mujer. ¿Quién no tiene en el móvil miles de apps que al final no sabes para qué sirven? Por cierto, no todo es tecnología, en las siguientes apps que conocerás, hay una comunidad muy importante ya que es esencial en la maternidad y poder así hablar con otras madres.

Mira las siguientes apps que hemos encontrado para mejorar y localizar la felicidad en la maternidad.

DANA

Una app que consiga quitar tabúes y permite hablar con claridad de la salud mental en la maternidad es Dana. Debido a que el sistema de salud carece de profesionales acreditados en salud maternal y que las expectativas culturales y sociales sobre las mujeres que se convierten en madres son irreales, muchas madres tienen problemas que al final son silenciados y finalmente provocan problemas de soledad o ansiedad. Con la app, las futuras mamás o las madres pueden controlar su día a día y conversar con otras madres sobre la pérdida de peso, la falta de sueño o la dificultad de compatibilizar el trabajo con ser madre.

COZI

Con Cozi, una app pensada para organizar a toda la familia, no tendrás problemas para organizar tu vida laboral con la maternidad. Este problema fue hablado por muchas celebrities como Sara Sálamo o Edurne. Ambas son mamás y han hablado claramente de la falta de integración de la madre en el sistema laboral. Esta app ayuda a registrar fechas importantes en su calendario, además de crear listas de compras, tareas pendientes y programar recordatorios.

BABYCENTER

Una de las apps que toda futura mamá tiene en el móvil es BabyCenter. A través de comentarios y post, madres de todo el mundo hablan sobre cómo es ser madre. Aparte del calendario con la información actual, también hay club del nacimiento y un cronómetro de contracciones.