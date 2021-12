VICTORIA FEDERICA se convierte en la estrella del cumpleaños sorpresa de ALBA DÍAZ con pantalones de piel y zapatillas

¿Quién dijo que no se puede ir de fiesta en zapatillas? Victoria Federica nos acaba de demostrar que no puede ser más tendencia. Y es que la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en la estrella de todas las fiestas de Madrid y más si hay influencers de por medio. Esta noche de sábado no se perdió la fiesta sorpresa que Vicky Martín Berrocal le ha organizado a su hija Alba Díaz por su 22 cumpleaños. Y nuestra sorpresa ha sido ver a Victoria Federica siendo la estrella de la fiesta y descubrir la amistad que le une a Alba a quien llama en sus Stories ‘mi niña’. Una fiesta de cumpleaños llena de influencers, desde Mery Turiel a Marta Riumbau, Michenlo o el triunfito Luis Cepeda con su nueva novia, una influencer de 19 años, hasta ahora poco conocida por el gran público.

Victoria Federica en los Stories de Luis Cepeda. FOTO: @cepeda

Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, el lookazo de Victoria Federica que hemos visto al completo gracias al Stories de Cepeda. Pantalón de piel ancho, crop top negro, blazer y zapatillas. ¡No puede tener más rollazo!