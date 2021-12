Así tienes que llevar la falda de tul (versión 2021) como Sarah Jessica Parker en la nueva versión de Sexo en Nueva York

Todo el mundo está impactado con el final del primer capítulo de “And Just Like That”, la continuación de Sexo en Nueva York. Como te hemos prometido, no vamos a desvelar ningún spoiler sobre que sucede tanto en el primero y segundo capítulo. Solamente te aconsejamos que tengas a mano, un paquete de pañuelos y un buen cosmpolitan. Ya habrá tiempo de hablar sobre los looks que llevará Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon o Kristin Davis a lo largo de la serie. En esta ocasión nos tenemos que centrar en la falda de tul, que llevó la actriz protagonista en la premiere en la Gran Manzana. Nada más ver la prenda, te vendrá a la mente la icónica falda que llevó Carrie en la introducción durante las seis temporadas.

Sarah Jessica Parker ha enseñado cómo reinventar una prenda, donde los años nos pasan y siempre queda bien. En una noche tan especial como fue la premiere, la famosa Carrie Bradshaw no apostó por un pantalón de tiro alto o un vestido de gala. ¡La falda de tul regresó!

Actress Sarah Jessica Parker at the premiere of "And Just Like That" TV series in New York, NY on December 8, 2021. FOTO: Dylan Travis/ABACA GTRES

La actriz ha llevado una falda con un efecto voluminoso y romántico, diseño de Oscar de la Renta. Al momento, recordarás al personaje que elevó su fama, y cambió el concepto de una serie de los noventa protagonizada por cuatro mujeres.

Este tipo de faldas, no solamente se encuentran en la Alta Costura, podrás localizar una prenda de este estilo en cualquiera de tus marcas favoritas. Una característica que ayuda mucho es el color. No solamente tienes que buscar el tono rosa pastel, puedes añadir: malva, negreo, azul cielo o blanco.

Oscar de la Renta sigue demostrando que la moda de red carpet es fácil de reconvertir. Una falda de tul como la que llevó Sarah Jessica Parker o el vestido de estilo clásico de Billie Eilish, de la misma firma, posteriormente las firmas de low cost hacen sus propias versiones. ¡Gracias!

Mira las siguientes faldas de tul, para ser la próxima Carrie Bradshaw o tú misma con toques noventeros. ¿Con qué combinar la prenda? Un corsé brillante y una melena brillante. Por cierto, no olvides tu mejor pintalabios rojo. ¡El toque final!

FALDA MIDI TUL (235 €)

Falda de tul en color negro. FOTO: Maje París

¿Color negro en una falda de tul? Un sí muy rotundo y además, piensa en todas las opciones que tiene este color. Estiliza y consigue moldear tú figura.

FALDA ACAMPANADA DE TUL (135,95 €)

Falda tul en rosa claro. FOTO: Zalando

El rosa siempre es un color que está en cualquier paleta de prenda. Utiliza una camisa blanca estilo masculino o un chaleco.

FALDA TUL CON PURPURINA (25,99 €)

Falda de tul en tono crudo. FOTO: Mango

Si quieres ser una auténtica Carrie por la Quinta Avenida, solamente tienes que llevar esta falda. ¡Tiene purpurina!