Cómo vestir blusas, faldas y vestidos satinados si tienes más de 50

Esta temporada primavera/verano 2021 el tejido de satén está en el punto de mira. Junto a otros materiales clásicos del período estival como el lino o el crochet, protagoniza pasarelas y el street style de la mano de las que más saben de moda. El acabado satinado se caracteriza por desprender una elegancia abrumadora y por su capacidad de transformar cualquier prenda -por más sencilla que sea- y llevarla al siguiente nivel. ¡Ideal para las mujeres con un gusto de lo más exquisito!

Hermès, Chanel y Balmain fueron algunas de las firmas que vaticiaron que este año viviríamos el retorno de las piezas satén com nunca antes. ¿Quién no recuerda la revolución que causó el ya icónico slip dress en la industria gracias a la modelo Kate Moss en la década de los 90? El brillo que define a este tipo de diseños ha llevado a influencers y celebrities a adentrarlos en sus armarios. ¡Y no únicamente en forma de vestidos, sino también de tops, blusas, kimonos, pantalones y faldas!

Hemos observado el satén en todas sus versiones y en infinidad de tonalidades que son el último grito en moda. Y, aunque a priori puedan parecer piezas un tanto complicadas de combinar, no lo son. Su versatilidad permitirá a las mujeres de 50 aunarlas entre sí o sumarlas a otras que, también, sean objeto de deseo de las expertas.

¡Analizamos dos propuestas de la influencer Pilar de Arce: una que adorarán las mujeres de estilo más clásico y otra que no querrán quitarse las lectoras más atrevidas!

Total look black

El primer estilismo de la creadora de contenido, Pilar de Arce, ante el que caemos rendidas, es este total look en negro. Está compuesto por una blusa satinada en escote pico y una falda plisada. En lo que a zapatos se refiere, se ha decantado por unas sandalias planas de tachas en el mismo tono.

¿Qué hay de los complementos? Siempre son los encargados de añadir el broche de oro al atuendo, por lo que Pilar de Arce ha optado por un bolso en color naranja para jugar al contraste.

Color Block

Si eres de esas mujeres a quienes les preocupa no saber cómo combinar las numerosas tonalidades vibrantes que están a la orden del día, no dudes en inspirarte en las fórmulas estilísticas de esta influencer natural de San Sebastián. El color block y los kimonos son dos tendencias que se unen esta temporada para vestir a las más arriesgadas. Pilar de Arce ha combinado su kimono en morado y verde con unos pantalones y zapatos de tacón, plateados.