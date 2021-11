JENNIFER LOPEZ se viste de novia (a los 50 años) al más puro estilo Carrie Bradshaw para los American Music Awards 2021

Y os avisamos que es lo mejor que vas a ver hoy. Jennifer Lopez vestida de novia en los American Music Awards 2021 (AMAs). Que es lunes, hace frío y llueve, pero Jlo nos acaba de alegrar el lunes (una vez más) con su estilazo. La promoción de su próxima película con Maluma, Marry Me, (FANTASÍA) y por eso Jennifer Lopez se ha vestido de novia para interpretar, el tema On My Way, banda sonora de la película que llegará a los cines en San Valentín 2022.

Y para ello, Jennifer ha lucido un vestido de novia bailarina, al más puro estilo Carrie Bradshaw. Se trata de un diseño compuesta por un top estilo corset con una voluminosa falda de tul, en corte midi, firmada por Dolce & Gabbana. Una novia perfecta a los 50 años.

Jennifer Lopez combinó el vestido con un blazer negra y unos botines con cordones de tacón y color crema. ¡No nos puede gustar más!