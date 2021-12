No se puede ser MÁS SEXY que SARA CARBONERO por las calles de Madrid con medias de rejilla, mini falda de piel y botas moteras

“Tú has nacido en una flor con promesas de verbena, de domingo largo y primavera eterna”. Ese es el trozo de canción de Vetusta Morla que Sara Carbonero ha elegido para dejarnos estos fotones y súper look de domingo. ¿Puede ir más sexy? Ya os decimos que no. Así nos ha sorprendido la periodista por las calles de Madrid con un total look negro de lo más rockero y sexy con las luces de Navidad por las calles de la ciudad.

Para este domingo, Sara Carbonero ha optado por un estilismo con medias de rejilla de Calzedonia tan en tendencia y lo ha combinado con un jersey de cuello alto negro y una mini falda de piel tan en tendencia.

El toque final a este lookazo, Sara Carbonero se lo ha dado con unas botas moteras de cordones y hebillas negras que nos han fascinado.