SARA CARBONERO ‘verde que te quiero verde’ con abrigo y jersey de Zara para disfrutar al máximo del puente

No sabemos donde se ha marchado Sara Carbonero de puente, lo que está claro es que está en un sitio con mucho frío y nieve según la imagen y el look que nos ha mostrado en su Instagram. ¿Fin de semana romántico con Kiki Morente? Lo que está claro es que la periodista no puede estar más guapa y feliz. ‘Verde que te quiero verde’ es la apuesta de Sara Carbonero y lo ha hecho con un total look de Zara en esta semana tan importante para la marca española.

Y Sara Carbonero lo ha hecho combinando un abrigo de color verde aceite de jacquard de edición limitada y un jersey verde de cuello de punto subido.

ABRIGO JACQUARD LIMITED EDITION (129€)

Abrigo verde. FOTO: zara

JERSEY PUNTO CUELLO SUBIDO (29,95€)