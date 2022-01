Carmen Lomana tiene las claves de estilo para combinar un abrigo blanco en invierno y ser la más elegante de la noche

No hay día que Carmen Lomana no se convierta en pura inspiración con sus estilismos más elegantes, clásicos, pijos y a la vez en tendencia. Si el otro día nos conquistaba con un jersey negro de pelo, o la camisa de plumas de rebajas de Zara, hoy lo hace combinando de la mejor forma un abrigo blanco en invierno para convertirse en la más elegante de la noche. ¿Quién dijo que el blanco no es para el invierno o eventos nocturnos? Carmen Lomana nos demuestra que puede substituir al tan usado negro.

Estamos tan acostumbradas a vestir de blanco en verano que, cuando llega el invierno, la oscuridad se cierne sobre nuestro armario. Pero ahora que el tonal dressing es tendencia, no podemos dejar de añadirlo a nuestros estilismos diarios en los próximos meses de frío. Una combinación fácil, clásica y elegante que siempre funciona.

Carmen Lomana en la premiere de El Perdon. FOTO: Jesus Briones GTRES

Carmen Lomana lo ha demostrado en un estreno en la noche de Madrid combinando un abrigo blanco con un jersey gris y unos pantalones de vestir también en blanco. ¿El accesorio estrella? Los collares de perlas que han vuelto (o nunca se fueron) con mucha fuerza este invierno. Aunque ya las vimos en la colección primavera-verano de grandes marcas como Chanel o Erden, esta temporada van a seguir triunfando, con un aire renovado que dista mucho de las perlas clásicas que tenemos en mente.