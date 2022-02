SARA CARBONERO se ha marcado un lookazo de cumpleaños que van a amar las chicas más melómanas y estilosas

“Ob-La-Di, Ob-La-Da Life goes on, whoa”. A ritmo de los Beatles, así ha empezado Sara Carbonero su cumpleaños después de desayunar con una taza de lo más especial que le ha regalado sus hijos de Mr Wonderful para la mejor mamá. Pero si hay alguien que ha felicitado puntualmente a Sara Carbonero, ese es Iker Casillas. “¡Por otros sueños por realizar! ¡Por otros sueños cumplidos! ¡Disfruta aunque alguna tempestad intenta restarnos camino! ¡A toda máquina! ¡Felicidades, mujer! ¡A por otro año para olvidar los anteriores!” ha escrito el futbolista junto a una fotografía de Sara en su cuenta de Instagram. Eso sí, de momento no hay respuesta pública de la periodista toledana pero sí que ha dado like a la publicación. Y que mejor manera de celebrar su cumpleaños que ir a Radio Marca para su programa de cada jueves ‘Que siga el baile’.

Y de camino a la radio, Sara Carbonero nos ha mostrado su look más melómano para celebrar su cumpleaños.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Como buena amante de la música, Sara Carbonero ha escogido una camiseta de los Beatles combinada con un abrigo blanco para su look de cumpleaños. ¡Nos encanta! Además, de un maquillaje espectacular de ojos con sombras negras y unas buenas pestañas para remarcar su famosa mirada. ¡Felicidades, Sara!