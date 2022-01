El pantalón de pana estampado más rebajado lo tiene Sara Carbonero y se va a convertir en tu uniforme de todo lo que queda de invierno

Sara Carbonero es moda en cada pasó que da y ayer lo volvió a demostrar. Aunque en verdad no estaba paseando por La Latina con su comadre (y socia) Isabel Jiménez, si no ejerciendo de madre en una tarde de viernes de entrenamientos de fútbol para sus pequeños. Pero igualmente Sara Carbonero nos dejó los dos looks y los dos nos han apasionado. Porque ya sabemos que la periodista toledana tiene ese estilo tan propio que consigue darle ese aire tan boho y hippie a cualquier prenda que se pone. Y ayer viernes nos lo volvió a demostrar. Y esta vez con un pantalón de pana con estampado paisley de su marca Slow Love que ahora está súper rebajado. Un pantalón que en esta fotografía de la campaña para la colección de su marca, Sara Carbonero lo combinó con un jersey de lana blanco y unas botas cowboy de ante marrones por encima. Una combinación que sin duda seguro que no hubiéramos pensado a primera vista con unos pantalones de pana, pero que ella consigue que sea moda y tendencia en partes iguales.

Sí, esos pantalones de pana que seguro que enamorarían hasta a tu abuela. Que ya sabemos que nuestras abuelas siempre han sido muy fans del tejido de pana para ir calentitas todo el invierno. La pana a todo color tiene ya un sitio privilegiado en el armario de estilistas, influencers y prescriptoras de moda. La pana es un tejido que siempre vuelve a nuestros armarios en los meses más fríos y este año lo hace pisando fuerte. La pana regresa a los armarios conquistando, incluso, a todos los que se prometieron no lucir nada de este tejido alguna vez. Desde los clásicos pantalones marrones que parecen llevarlos de regreso a los años 70 y a esa estética college retro, hasta los gorros de estilo bucket hat. La pana es el tejido estrella de este invierno 2022 junto a la piel o el ‘efecto piel’ y Sara Carbonero lo sabe.

Y por eso, Sara Carbonero ha querido lucir estos pantalones de pana estampada en paisley de su marca Slow Love que ahora están rebajados a 29,99 euros. Un diseño con cinturilla elástica con volantito, cinturón del mismo tejido, trabillas para el cinturón y bolsillos funcionales en los laterales y de vivo en la espalda.

Pantalón estampado paisley. FOTO: slow love

¿Lo mejor? Que como toda la colección de esta marca, están realizados con fibras sostenibles. Y es que además de ir en tendencia es importante cuidar el planeta.

Sara Carbonero en una tarde de entrenamiento de fútbol con sus hijos. FOTO: @saracarbonero

Y para la tarde de fútbol con sus hijos Sara Carbonero optó por lucir una gorra tan en tendencia de nuevo este invierno, con un abrigo oversize de borreguito y una maxi bufanda. Tendencia tras tendencia.