SARA CARBONERO nos muestra sus cicatrices para celebrar su 38 cumpleaños en una nueva lección de vida (y belleza) de lo más inspiradora

Por eso no podemos dejar de admirarla. Os lo decimos siempre, pero no nos vamos a cansar de ello. Sara Carbonero es pura inspiración, y no solo por sus looks que aunque sea de lo que hablamos habitualmente, es totalmente secundario. Es pura inspiración por sus constantes lecciones de vida, por verla de esa manera tan slow y tan evocadora que solo ella puede plasmar en cada una de sus palabras, de su mirada o de su forma de vestir. Y una vez más Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer para celebrar su 38 cumpleaños con esta fotografía en Instagram enseñando sus cicatrices. Cicatrices de vida, de belleza y de madures. De esos golpes que te da la vida y que te enseña a valorarla, a vivirla y a exprimirla cada minuto. Y la periodista toledana lo está haciendo.

Sara Carbonero ha compartido una foto en la que mostraba orgullosa la gran cicatriz que ha dejado su cuerpo marcado para siempre tras ser operada de un tumor maligno de ovario. Como ella misma ha confesado, esta imagen la tomó el fotógrafo Alex Varo de manera casual mientras fotografiaban la nueva campaña de su firma Slow Love. “Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino”. Porque la belleza es eso, querernos con nuestras cicatrices, nuestros defectos y nuestras huellas del tiempo, eso es vivir. Y Sara Carbonero ha dejado claro que sigue siendo una de las mujeres más bellas de España, con sus cicatrices que la hacen tan imperfectamente perfecta. Una lección de empoderamiento femenino que hace unos años hubiera sido imposible y que ahora se convierte en una nueva lección de vida de la periodista.

“Todo esto para daros las GRACIAS a todas y todos, de corazón, por los buenos deseos, las felicitaciones y el cariño que estoy recibiendo hoy. Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias, con final feliz. Y ahora, me voy a brindar. Que siga el baile siempre”.

Y aquí estamos nosotras, sentadas, aplaudiendo y con la piel de gallina. Por eso solo podemos volver a felicitar a Sara Carbonero y darle las gracias por mostrar al mundo que la belleza femenina también son nuestra cicatrices. Porque no hay mejor mensaje de empoderamiento femenino y superación que ese. Que siga el baile, amigas.