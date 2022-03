¿Quién es Cristinini? Conocemos a la presentadora en Twitch de los Premios Ídolo que ha deslumbrado a todos

Para presentar a Cristinini hemos de emplear algunos términos que a quien no esté familiarizado con el universo digital, quizás le resulte algo marciano, pero si dijéramos que es “presentadora”, nos quedaríamos cortos. Con tan solo 32 años presenta ‘Hoy No Se Sale’, colabora en Zapeando y Vodafone Yu, es (¿tenéis a mano el pack de iniciación virtual?) streamer y youtuber y acaba de recibir el premio a la Reportera Esports del año. Ahora vienen los números: Cristina López Pérez tiene 2,8 millones de seguidores en Twitch, 1,33 millones de suscriptores en YouTube e incluso su propio documental, que ya han visto más de 300 000 personas. Y ayer fue la presentadora en Twich de la gala de los Premios Ídolo.

No hay que prestar atención a los ‘haters’, sino focalizarte en los que te respaldan

Cuando anunció a su familia que lo iba a dejar todo para adentrarse en el mundo de los videojuegos y de la creación de contenido, el giro de guion fue sorprendente, pero Cristinini sabe decirnos el instante exacto en el que supo que ese camino daría sus frutos. “Fue al empezar a presentar distintos programas relacionados con el deporte electrónico y cuando mi canal de Twitch (donde hago directos diarios) empezó a monetizar el contenido, lo que permitía que me ganara la vida como en cualquier otro trabajo tradicional”, asegura.

En un trabajo tradicional, por cierto, te puedes enfrentar a la presión de tus superiores o incluso a un ambiente de trabajo tóxico, pero en el espectro virtual en el que se enmarca su oficina, el odio y la presión pueden alcanzar límites insospechados. “Hay haters en todos los sitios, no solo en Internet. Opino que no hay que prestarles atención, sino focalizarte en los que te respaldan. Sé perfectamente quién soy y hacia dónde voy, así que lo que digan de mí los demás, y más aquellos que no me conocen, no me afecta. Ignoro los comentarios y sigo callando bocas mediante mi trabajo, en el cual estoy 100 % volcada actualmente”.

Cuando en Twitter un usuario quiso minimizar su trabajo, la propia Cristinini, con elegancia y sin rodeos, puso en marcha ese arte de “callar bocas” al recordarle algunos de sus hallazgos, como haber entrevistado a Gerard Piqué, Nathy Peluso, Omar Montes y Alexia Putellas y haber retransmitido la Champions League a pie de campo. “No invisibilices mi trabajo”, le dijo para zanjar el tema. ¿Acaso no es más fácil ser diana del odio siendo mujer? “Tenemos que aguantar ciertos comentarios machistas muy desagradables día tras día o no nos dan la oportunidad de conocer nuestro trabajo porque presuponen que por ser mujer nos lo han dado todo hecho. Tenemos que aguantar los comentarios de odio que le dirían a cualquier compañero y los que nos dicen por el simple hecho de ser mujeres”, declara.

“Es cierto que en el mundo de los eSports todo es más nicho y nos conocemos todos, por lo que estamos en confianza. En España hay muchas mujeres actualmente en este mundillo, algo que no siempre ha sido así. Estamos en constante cambio para hacer este mundo mucho más accesible a todas aquellas chicas que también quieren jugar y desarrollar su carrera dentro de los eSports y para que se sientan cómodas y puedan disfrutarlo. Cuando yo empecé, éramos muy poquitas delante de las cámaras en este mundo. Ahora somos un montón tanto delante como detrás de cámara”, dice con ilusión.

Cristinini para el Suplemento LifeStyle Marzo. FOTO: Andrés García Luján Andrés García Luján

Cuando fue invitada a La resistencia, la televisión ya le había abierto las puertas como copresentadora de The gaming house (Movistar+) y presentadora de Hoy No Se Sale (Ubeat). “Llegó en uno de los momentos cumbres de mi carrera: empezó mi liderato en la plataforma morada (Twitch) como la chica hispanohablante con más seguidores y más vista, fiché por un proyecto con mis compañeros de plataforma, entre ellos Ibai o IlloJuan, mis videos empezaban a tener millones de visualizaciones y me coronaba siendo la presentadora de un late-show. Después de mi paso por La resistencia, me invitaron un día a hablar de todo este fenómeno en Zapeando. Me propusieron quedarme como colaboradora y acepté. Desde entonces, hablo sobre el mundo de los creadores de contenido en la Sexta”, explica, no sin dejar de comentar cómo es trabajar en el programa de Dani Mateo desde casa. “¡Un lujo! No tengo que trasladarme, me arreglo en un momentito en casa, puedo llevar la parte de abajo del pijama…”, dice entre risas.

Ahora creo que llega el momento de mi otro gran sueño: la interpretación

Nos mareamos solo de pensar en la cantidad de habilidades y puestos de trabajo que han de aparecer en su (interminable) currículum. ¿Le queda algo por lograr? “Soy una persona muy inquieta y constantemente estoy buscando sueños profesionales distintos, porque considero que no solo hay que tener un sueño en esta vida, sino los que quieras y luchar por ellos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Estar en el mundo de los deportes electrónicos? Conseguido. ¿Ganarme la vida como streamer? Conseguido. ¿Ser capaz de presentar programas pese a la timidez que yo he arrastrado toda mi vida? Listo. Este año, uno de mis propósitos es andar de la mano de la moda, y he empezado a hacer colaboraciones con distintas marcas para poder ir entrando en el mundillo poco a poco y tenerlo mucho más en mi día a día. Ahora creo que llega el momento de mi otro gran sueño: la interpretación”, sentencia. Pues que nadie se extrañe si pronto vemos a Cristinini en la siguiente serie de éxito, porque si algo nos ha quedado claro es que todo lo que se propone, lo consigue con creces.