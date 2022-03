Estos pantalones anchos naranjas de Zara se van a convertir en tus favoritas para llevar con zapatillas blancas tengas 30 o 50 años

Los pantalones de la primavera van a ser de colores o no van a ser. Ya que el cielo está gris y no deja de llover, que mejor que darle el toque de color a la ciudad con nuestros looks. ¿Los colores de la primavera? Pues prepárate para ver el rosa y el naranja en todos la calles de España. Y Instagram ya es un claro ejemplo de ello. Para terminar la semana, Carmen Gimeno nos acaba de alegrar el viernes con estos pantalones anchos a todo color de Zara con el naranja como protagonista. Y aunque seas de tonos neutros, de vaqueros o de blanco y negro, te avisamos que en los próximos meses vas a caer rendida al todo al color sí o sí.

Y es que con unos pantalones con tanto protagonismo ya no te hace falta pensar mucho en el resto del estilismo porque ellos se llevaran todas las miradas.

PANTALÓN FULL LENGTH CINTURA ASIMÉTRICA (29,95€)

Pantalones anchos naranjas. FOTO: Zara

Unos pantalones naranjas que Carmen Gimeno ha combinado con un estilo working, con camiseta estampada, chaleco de traje naranja y unas blazer de cuadros marrones. ¿Lo que más nos gusta? Como siempre ella fiel ha combinarlo con unas zapatillas, en este caso de color blanco y de lo más bastas para restar elegancia al pantalón.