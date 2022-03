La falda midi estampada con volantes de Zara que se va a convertir en la favorita de las madres de 60 y de sus hijas de 30

Cuando ves una prenda de nueva colección de Zara sabes si va a ser viral o no, y esta falda midi de nueva colección de Zara estampada y con volantes tienes todos los números en convertirse en una prenda de esas que no vamos a dejar de ver en Instagram día sí y día también. Y más ahora que está a punto de empezar la primavera y la falda midi se convierte en esa prenda perfecta para combinar con botas o zapatillas, dependiendo del estilo de quien las luzca. Y hablando de estilo con zapatillas, no podemos hablar de otra persona que de nuestra influencer más 50 favorita, Carmen Gimeno que desde el norte de España nos enseña el perfecto look de entretiempo para los próximos meses.

Carmen Gimeno acaba de hacer que tengamos un flechazo de lunes con esta falda midi estampada de volantes de Zara que es perfecta para marzo.

FALDA ESTAMPADA VOLANTES (49,95€)

Falda midi volantes. FOTO: Zara

Se trata de esta falda midi de Zara estampada de tiro alto con detalle de volantes en mismo tejido. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Y no nos puede gustar más como lo ha combinado Carmen Gimeno con la mítica biker de tachuelas de Zara de hace años que muchas tenemos en nuestro armario como un tesoro, una de esas prendas que siempre te salvan un día de esos de no saber que ponerte. Y ella la ha combinado con zapatillas blancas y un bolso rojo. Un estilismo de esos que podemos llevar 24/7, desde para ir al trabajo a una comida con amigas o a un evento al que puedas llevar un look más casual.

Nosotras tenemos claro que esta falda midi de nueva colección de Zara se va a convertir en un imprescindible del armario de las mujeres que más saben de moda hasta verano.