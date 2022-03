Estas son las zapatillas New Balance que madres e hijas van a llevar con traje o con sus faldas midi favoritas

No hay adicta a la moda y a las tendencias que aún no tenga unas zapatillas New Balance en su armario, y nuestra influencer más 50 favorita lo acaba de volver a demostrar. Sí, estamos hablando de Carmen Gimeno. Y es que después de enamorarnos esta semana con dos faldas midi de la nueva colección de Zara que son una maravilla, para terminar la semana se ha puesto su traje amarillo más cómodo de Zara con zapatillas New Balance.

¿Aún no tienes una zapatillas New Balance en tu armario? No nos lo creemos. Y es que todas las mujeres y las chicas más fashionistas ya nos las pueden dejar de llevar. Desde Tamara Falcó a Paula Echevarría. Con esta moda en auge, muchas han sido las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance.

Zapatillas XC-72 (130€)

New Balance XC-72. FOTO: New balance

Y así definen estas zapatillas New Balance en la web de la marca: “un giro actualizado de un diseño inspirado en los archivos de los años 70, la zapatilla deportiva UXC72V1 está cargada de estilo contemporáneo. El empeine de ante sin cromo y nailon arrugado, junto con las emblemáticas bandas de la suela, garantizan que estas cómodas zapatillas tengan un aspecto moderno y a la moda que te encantará”.

La suela dividida en vertical incorpora dos diseños de tracción para terreno duro: el patrón de sujeción de la XC15 y el patrón con tacos de la 375. Diseño de puntera cuadrada inspirado en los diseños de los automóviles conceptuales de los años 70. Y nos encanta que Carmen Gimeno las haya combinado con este traje amarilla de Zara.