Rocío Osono también ha caído rendida al vestido amarillo de Zara que parece de Alta Costura y por el que hay cola en todos los probadores de España

Prepárate para ver este vestido amarillo con volumen de nueva colección de Zara y de edición limitada por todas las bodas, bautizos y comuniones en los próximos meses. Y quién avisa, no es traidora. Porque este vestido de nueva colección de la marca de Inditex se ha convertido en la estrella de la corona y en la prenda más deseada del momento. Y no solo porque lo haya estrenado ya Rocío Osorno y nos haya dejado estos fotones en su cuenta de Instagram. Si no porque ayer me pase un buen rato en un Zara y como mínimo cinco chicas hacían colas en los probadores con este vestido en mano y otras ya estaban en la caja esperando para pagar. Y os tengo que decir, como buena amante de Zara, que es persona aún es más bonito el corte y el color. Porque sabemos que es de Zara, si no pasaría perfectamente por un vestido de Alta Costura. Así que ya sabéis, invitadas perfectas a cualquier evento, este es vuestro vestido.

Además de estilizar el escote por el juego de volúmenes, este vestido corto de Zara es perfecto para realzar el bronceado y parecer que estás aún más morena.

VESTIDO CORTO VOLUMEN LIMITED EDITION (59,95€)

Vestido corto volumen. FOTO: Zara

Se trata de este vestido corto de volumen corto de edición limitada en amarillo flúor con escote recto y tirante ancho. Detalle de tejido con volumen en delantero, elástico tipo nido de abeja y cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Una auténtica maravilla.