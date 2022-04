Esta es la falda midi plisada de Zara que las mujeres de 50 y 60 años dicen que van a llevar con sus zapatillas más cómodas hasta verano

Amigas, aunque hoy no lo parezca estamos en primavera. Sí, hemos pasado del verano al invierno de golpe. Qué locura de tiempo, pero igualmente aquí seguimos nosotras con nuestros looks primaverales favoritos. Y cuando ves una prenda de nueva colección de Zara sabes si va a ser viral o no, y esta falda midi de nueva colección de Zara de color naranja tiene todos los números en convertirse en una prenda de esas que no vamos a dejar de ver en Instagram día sí y día también. Y más ahora que está a punto de empezar la primavera y la falda midi se convierte en esa prenda perfecta para combinar con botas o zapatillas, dependiendo del estilo de quien las luzca. Y hablando de estilo con zapatillas, no podemos hablar de otra persona que de nuestra influencer más 50 favorita, Carmen Gimeno que desde el norte de España nos enseña el perfecto look de entretiempo para los próximos meses.

Y es que Carmen Gimeno ha dejado claro una vez que el naranja es el color de la temporada con esta falda midi de nueva colección de Zara que ya tiene lista de espera y que como siempre nosotras ya necesitamos en nuestro armario de primavera.

FALDA PLISADA COMBINADA (49,95€)

Falda midi. FOTO: Zara

Una falda midi plisada de tiro alto con detalle de aplicación de tejido en bajo combinado a tono y cierre lateral con cremallera oculta en costura que Carmen Gimeno ha combinado como ella mejor sabe. Es decir, con una biker de piel negra con tachuelas, camiseta básica blanca y zapatillas Vans negras. Un estilismo cómodo, básica y de fondo de armario al que le ha dado el toque de tendencia con el color naranja de la falda plisada. Un look de esos perfectos para ir a la oficina o a una tarde con amigas.