No se puede ser más elegante (y glamurosa) que Vicky Martín Berrocal para una tarde de toros en la Feria de San Isidro

“Cuando llegues a Madrid, chulona mía voy a hacerte emperatriz de Lavapies; y alfombrarte con claveles la Gran Vía, y a bañarte con vinillo de Jerez”. Ay amigas, que vuelve San Isidro con todo su esplendor, y Vicky Martín Berrocal no ha dudado en irse a disfrutar de la Feria de San Isidro en una nueva tarde de toros en Las Ventas. Y como buena sevillana, ha mostrado toda la elegancia y el glamour que hay que tener para ir a disfrutar de una tarde así. Eso sí, ha sobrevivido con un look negro a una tarde de máximo calor en Madrid, que parecía más propia de julio que de mayo. Ya sabemos que la andaluza, además de derrochar estilo y ser una de las españolas mejor vestidas, tiene su propia marca de ropa Victoria y esta vez ha vuelto a recurrir a ella para enamorarnos con un look clásico pero a la vez en tendencia.

Y es que Vicky Martín Berrocal ha recurrido a este traje negro con blazer cropped tan en tendencia y un top negro debajo con pantalones palazzo.

Vicky Martín Berrocal disfrutando de una tarde de toros. FOTO: Lalo Alvarez GTRES

QUIARA CHAQUETA NEGRA (195€)

Chaqueta Quiara. FOTO: Victoria

Un look que Vicky Martín Berrocal ha combinado con un moño bajo con la raya en medio y unos pendientes de aro XXL.