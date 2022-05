10 cosméticos nuevos que necesita tu neceser para lucir un beauty look de celebrity este verano

Toca el momento de renovar el neceser. Si ya has guardado toda la ropa de invierno o estás haciendo cajas para proteger tu mejor cárdigan arcoíris o ese pantalón de pana rosa que no te has dejado de poner, estás a tiempo de saber qué cosméticos ya no necesitas para este verano. Muchos de los productos que tengas, tanto los de belleza o maquillaje, están fabricados para los meses de frío porque la dermis nos demanda unas necesidades determinadas. Ahora que las temperaturas están subiendo, la piel y las tendencias en maquillaje son diferentes. Si quieres imitar tanto el beauty look de Chanel en la final de Eurovisión, o seguir la rutina de belleza de verano de Carmen Lomana, no pierdas detalle.

Solamente diez productos necesitas. A continuación conocerás los cosméticos que necesitas este verano. No te preocupes, porque el tamaño de nuestras recomendaciones son perfectos, para llevar en el neceser dentro de tu maleta de viaje.

Los 10 cosméticos para este verano

Base de maquillaje

El paso más importante para que un maquillaje esté perfecto, es tener una base de maquillaje adecuada. Con el calor, el tono de este producto tiene que ser el correcto porque se puede mezclar con el sudor y quedar como una pasta.

BASE DE MAQUILLAJE (33,99 €)

Base de maquillaje suave. FOTO: Rare Beauty/ Sephora

Mascarilla para labios

Los labios en verano sufren por el cambio de temperatura y mayor sequedad. El mejor remedio es la mascarilla, y sí, es para los labios. Es un tratamiento curativo con ingredientes naturales. Notarás una gran mejora.

MASCARILLA DE NOCHE PARA LABIOS (4,99 €)

Mascarilla para labios con un 97% de ingredientes naturales. FOTO: Sephora

Protector solar facial

No puedes olvidar proteger la dermis facial. La radiación solar es más potente, y cuanto antes puedas aplicar en la piel, mucho mejor. Los expertos recomiendan que el protector sea 50+. Por cierto, aprovecha y que contenta un toque de maquillaje para dar luz al rostro.

ULTRA BB CREAM CON COLOR (16,95 €)

Crema solar con maquillaje. FOTO: LA ROCHE-POSAY / Primor

Fijador de maquillaje

Al igual que el protector solar es básico, el fijador es otro. Todas necesitamos después de hacer un buen eyeliner de color o mejorar las facciones, aplicar el fijador al momento. Así no tendrás miedo que por el calor o la mascarilla, desaparezca.

Fijador de maquillaje en spray. FOTO: NYX/ Primor

Crema hidratante

Da igual si tienes 20, 40 o 60 años, una crema hidratante es esencial en una rutina de belleza de verano. Los agentes externos, como el calor o el sudor, pueden provocar irritaciones en la piel y en consecuencia, dejar la zona con rojeces. La crema hidratante evitará que eso pase.

CREMA LATA AZUL (0,99 €)

Crema hidratante en lata. FOTO: Nivea / Primor

Paleta de sombra de ojos

Este verano, la tendencia más llamativa y que va a arrasar es potenciar la mirada con muchos colores y brillos. En invierno has estado utilizando unos tonos más fríos. Por ese motivo, toca cambiar la paleta de sombra de ojos.

PALETA DE SOMBRA DE OJOS MINI (29,99 €)

Paleta de sombra de ojos mini. FOTO: Too Faced/ Sephora

Perfume floral

La colonia en verano tiene que cambiar. En estos meses preferimos una fragancia cítrica, floral y fresca. Como te hemos comentado antes, hemos encontrado el producto perfecto para llevarlo en el bolso o en el neceser de viaje.

ROLL-ON LE NUMÉRO 02 - LE JAUNE - 10ML (3.99€)

Perfume floral con un aroma cítrico floral. FOTO: Parfois

Suero para los ojos

La cara es la zona del cuerpo que más sufre en verano, y, por lo tanto, hay que tener un cosmético determinado para los ojos. Un suero para el contorno de los ojos es vital en un neceser. Porque aparte de hidratar, prevenir las bolsas y reducir los signos de cansancio, va a proteger en todo momento la piel de una zona muy sensible.

HYDRA PRO EYES (19,99 €)

HYDRA PRO EYES FOTO: Kiko Kosmetics

Eyeliner de color

Comienzan los festivales de música o las bodas más esperadas. La mirada es el centro de atención y para no defraudar, apúntate a la tendencia del eyeliner de color. Eso sí, apuesta por cosméticos que no tengan ingredientes químicos.

THE 24H EYE STICK KIT (54,95 €)

Eyeliner de colores. FOTO: 3INA

Gel corporal

El gel de baño en verano tiene que ser fresco y cargado de ingredientes naturales. Tiene que tener notas florales, y que después de cada ducha o baño, notes una piel renovada.

BODY WASH MORNING GLORY (11,90€)

Gel de cuerpo. FOTO: HAAN

Con todos estos productos, vas a conseguir que tú neceser sea la envidia de todas tus amigas. Vas a conquistar el street style con tu maquillaje y por el cuidado perfecto de tu piel.