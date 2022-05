El último ‘chanelazo’ después de Eurovisión es este vestido asimétrico con detalles joya ‘made in Spain’ con el que Chanel eclipsó Madrid

‘Llegó la mami, la reina’ y ya no hay duda de ello. Chanel se ha convertido en la gran estrella del momento en España después de conseguir ese maravilloso tercer puesto en el Festival de Eurovisión 2022, que aún podría ser un segundo si se aceptan las reclamaciones de países como Rumanía por la modificación de sus puntuaciones. Pero si algo destaca de Chanel Terrero, a parte de ser una pedazo artista 360 con mucho talento, es su puesta en escena y su cuidado estilismo desde que se presentó al Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Cada paso estaba medido, y cada look de la representante española estaba pensado al detalle. Mucho ‘made in Spain’, mucho talento joven y estilismos que no pasaran desapercibidos. Y el último ‘chanelazo’ que hemos vivido ha sido en la Plaza Mayor de Madrid por San Isidro.

Y no lo hizo con un look cualquiera, Chanel volvió apostar por el ‘made in Spain’ y por los diseñadores jóvenes con este vestido asimétrico con detalles joya de Andrés Acosta. Una firma española que Chanel ya había lucido anteriormente en la promoción para Eurovisión y que también hemos visto lucir a Cristina Pedroche. Desde Lifestyle hemos querido hablar con Andrés Acosta para que nos cuente en primera persona este ‘chanelazo’.

Andrés, primero de todo felicidades por tu ‘chanelazo propio. ¿Cómo ha surgido la oportunidad de vestir a Chanel?

Tuve la oportunidad de vestirla hace unos meses para uno de los eventos previos al festival que se celebraron por toda Europa. En este caso, en Londres, Chanel lució un body en color violeta bordado a mano en cristales y paillettes en diferentes tonos. Su equipo de estilismo me contactó en su momento y solicitó varias piezas para la ocasión. Ya en contacto con ellos surgió de nuevo esta maravillosa oportunidad pudiendo también vestir a su “team SloMo” y estoy realmente feliz y agradecido por ello. Como eurofan he disfrutado muchísimo de su carrera hacia un triunfo que nos ha devuelto a todos las mariposas en el estómago. Formar parte de este camino ha sido un verdadero regalo.

¿Es un diseño hecho a medida para Chanel?

Realizamos un fitting en el que probamos muchas opciones de todo mi archivo y entre todas ellas Chanel y su equipo eligieron varias de las piezas que luego han lucido durante este tiempo.

Cuéntanos en detalle el diseño que lució en la Plaza Mayor de Madrid para el concierto de San Isidro.

Para su llegada a Madrid, Chanel y su equipo lucen piezas de mi colección “Awara”, una colección confeccionada íntegramente en España utilizando sedas naturales certificadas GOTS bordadas a mano con cristales de Swarovski libres de plomo. Esta colección rinde tributo a mis orígenes en isla canaria de La Palma y en especial a sus cielos.

¿Sabias que lo iba a llevar para su actuación en Madrid o te pilló por sorpresa?

Sabía que podría ocurrir. Pero en estos años de rodaje he aprendido a ser paciente y a confiar en que las cosas llegan siempre en el momento correcto. Nos enteramos de que estaba pasando una vez Chanel y su equipo se dirigían a la Plaza Mayor. Ese factor sorpresa hace siempre que pueda saborearlo de una forma muy especial.

Si hay algo que se ha destacado de la candidatura española este año es el cuidado estilismo apostado por el ‘made in Spain’. ¿Qué te ha parecido a ti cómo diseñador?

Cuando una mujer elige cada día una prenda de su armario para mostrarse al mundo tal y como es, tal y como ella quiere verse… Pienso que nadie tiene nada que decir al respecto. En este caso Chanel se ha expuesto ante millones de espectadores y esa valentía ya merece todos mis respetos. Los juicios siempre existen pero lo verdaderamente importante para mí es que ella se mostrado tal como es, tal y como ella quiere verse y esa seguridad, esa fortaleza… valen oro. Ella no solo es una mujer bellísima sino que su esencia lo es aún más, siendo capaz de elevar a la máxima potencia cualquier look que se ponga. Considero mi trabajo accesorio a la belleza de la mujer y como yo, estoy seguro de que todos los diseñadores que hemos tenido la suerte de ser parte de este sueño de Chanel hemos disfrutado como niños al ver nuestras creaciones en su piel. Ha sido realmente mágico.