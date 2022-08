¡Oh Sandy! Los looks más icónicos de ‘Grease’ que seguimos llevando en 2022 y con los que siempre recordaremos a Olivia Newton-John

De luto. Así ha amanecido el mundo del espectáculo, llorando la repentina muerte de Olivia Newton- John a los 73 años. Para todos siempre será nuestra inolvidable ‘Oh Sandy’, porque no hay nadie que no se haya vestido alguna vez de ella, haya visto ‘Grease’ más de 10 veces y cantando sus canciones a todo pulmón. Todos quisimos ser Danny, Sandy o, dado el caso, Rizz. Olivia fue por siempre Sandy. ¡Oh Sandy! No en balde, la banda sonora de Grease sigue siendo una de las 10 más vendidas de todos los tiempos y sus looks, de lo más icónicos del cine. De la biker de cuero al escote Bardot, pasando por los vestidos ‘lady’, el amarillo, los lunares o los complementos. ¿Quién no se ha disfrazado alguna vez de Sandy? Y quién dice disfrazarse, dice vestirse para salir una noche de fiesta, ir a una cita o simplemente dar una vuelta con las amigas. “Summer dreams ripped at the seamsBut, oh, those summer nightsTell me more, tell me more”.

A pesar de tener ya 30 años cuando comenzó el rodaje, en ‘Grease’ daba vida a un chica inocente de tan solo 16 que vivía un fugaz romance de verano con Danny Zuko, el chico malo del instituto. Sí, ese chico malo del que todas nos hemos enamorado alguna vez y como a Sandy, también nos ha roto el corazón, aunque todo haya acabado bien. Una Sandy que ahora sería una mujer empoderada así misma. Sus icónicos looks, su melena rubia, sus ojos llenos de sueños y una voz dulce y melodiosa fueron la combinación perfecta para que ‘Grease’ se convirtiera en la historia de verano de todas las generaciones. Y lo seguirá siendo por siempre.

Desde ese mítico traje de cuero que hoy en día sigue siendo uno de los estilismos más imitados y más sexys de las historia. Y sin saberlo en aquella época, también un look de mujer empoderada. Desde entonces, la biker de cuero se ha convertido en un básico de nuestro fondo de armario cuando nos queremos sentir poderosas, ya sea con pantalones de cuero o vaqueros. El escote ‘off the shoulder’, las camisas con faldas lady, el cárdigan de punto y todos esos looks que nunca olvidaremos. Y este es el legado de Sandy en nuestras armarios.

1. El look de cuero con biker más sexy de la historia

2. El cárdigan amarillo más romántico

3. La camiseta negra (o el body) ‘off the shoulder’

4. La eterna camisa blanca con una falda midi de estilo lady

5. Las chaquetas y camisetas con mensaje

6. El famoso vestido amarillo para el baile de graduación del instituto

Los encargados de recrear la época de los cincuenta en la fantasía de los estudiantes de instituto fueron el diseñador parisino de vestuario Albert Wolsky con la colaboración del modista Betsy Cox. Un trabajo fashionista que ha pasado a ser todo un hito en el mundo del cine. De la Sandy ‘chica buena’ con faldas de vuelo y chaquetas de punto a una ‘chica mala’ con pantalones y chaquetas de cuero y cigarrillo en mano. El mito de Sandy. ¡Oh Sandy! Descansa en paz Olivia Newton-John, Sandy nunca te olvidará.