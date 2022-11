Najwa Nimri: ‘‘Me suelo quedar con las taras de los personajes, aunque se me van los superpoderes’’

Hay veces que los misterios de la vida pueden convertir iniciativas bonitas, en experimentos sociales que nos pueden cambiar la percepción sobre la realidad. Esto es lo que ha conseguido Wallapop con la apertura de una tienda efímera en pleno Barrio de Salamanca de Madrid (C/Maldonado,37), dónde los días 4 y 5 de noviembre tendrán productos disponibles para comprar desde allí y en forma física. La marca que cuenta con Najwa Nimri como embajadora de esta acción, ha querido darle un punto chic a la reutilización de productos para hacernos dar cuenta que no todo depende de los prejuicios y que hay más allá.

Además, durante la inauguración de esta iniciativa de Wallapop, hemos hablado con Najwa Nimri sobre su compromiso con el medio ambiente y la economía circular, su brillante trabajo como actriz y sobre la fama ¡esto es lo que nos ha contado!

¿Has dónde llega el compromiso de Najwa Nimri con la sostenibilidad y el medio ambiente?

No me parece un compromiso, es como funciona mi vida. Mi compromiso llega hasta donde llega mi inteligencia. Es como actúo, no me cuesta realmente.

¿Usarías un vestido reutilizado (no de showroom) para una alfombra roja?

Claro, nosotras somos como las Nancys, estamos todo el día utilizando vestidos que ya se han utilizado. Es mucho más probable que te encuentres en Wallapop algo mejor, porque si te mandan un vestido recién fabricado, desde un desfile, mal conservado, nivel maquillaje que no se va nunca, a mi me ha llegado esto así. En Wallapop, es complicado que te llegue algo en esas condiciones. Alucinarías de las cosas que nos llegan a veces, por eso, de eso se trata, de cambiar el concepto, no por comprar reutilizado te llegan las cosas en peores condiciones, hay cosas que te llegan en muchas mejores condiciones que cuando te las mandan de un shooting.

Productos de la Pop Up de Wallapop en Madrid FOTO: Sergio Nogues

Ahora que llegan épocas de fiesta y que Wallapop nos propone regalar productos reutilizados ¿Cómo sería para ti el packaging perfecto?

Con mucho abalorio. Papel rojo, la parte de dentro plateada, los pliegues super bien hechos, con un buen floripondio. Además, añadiría un lazo muy cuidado y bien hecho. ¿La caja típica roja de película americana? Esa, así me gusta. En todos los ratos de mi vida necesito que el packaging sea así. De hecho, yo vendo casi todo, pero me quedo las cajas, sobre todo, las que son bonitas.

Desde tu debut en 1995, has hecho personajes muy relevantes en la ficción española ,¿cómo se lleva estar en el punto de mira todo el rato y que todo tenga que medirse?

Todo el mundo tiene que medir todo. Lo siento, esto para ti también (entre risas)

Y, ¿qué has aprendido como actriz de tus propios personajes?

¡Uf! Me quedo con las taras, siempre lo digo. Me quedo con las taras de los personajes y se me van los superpoderes. Es verdad, me creo que soy más fuerte y después no soy tan fuerte. De Zulema (Vis a Vis) se me quedó una sensación de que podía con todo, para nada. De Alicia Sierra (La Casa de Papel), se me quedó una especie de mente planificadora, como policiaca y para nada, luego me pierdo con Google Maps. Y con Gloria (Sagrada Familia), se me quedó la parte más maternal pero, igual, para nada.

Najwa Nimri en la Pop Up de Wallapop FOTO: Sergio Nogues

¿Cómo es el momento cambiar de mentalidad y desconstruir a Najwa Nimri cuando está preparando un personaje?

Estoy en eso ahora porque tengo que empezar a rodar ya y me cuesta mucho salirme para hacer otra cosa. Esto de Wallapop era un compromiso que tenía pero, llega un momento, que dejo de coger cosas. Cuando empiezo a rodar no hago nada más, solo hago eso, interpretar.

Pero, ¿en casa también te crees el personaje?

No, que va. Vivo sola y trabajo mucho. En realidad, soy una empollona, es que soy un rollo de persona, me paso el tiempo estudiando. No creas que soy tan divertida como dicen, tengo un humor negro que no todo el mundo lo entiende, cuando hay que meterla entro yo y es una locura. Pero, por lo general, estoy bastante sola todo el rato. Soy bastante bicho bola. Una persona que pasa mucho tiempo sola, me gusta estar sola y estudiando.

¿Te gusta estar sola o tener soledad?

No, no, me gusta estar sola. La soledad hasta cierto punto, sabiendo que puedo llamar a alguien cualquier momento y decirles de tomar algo. Tengo mis apoyos, mis amigos, mi hijo, mi familia... pero, vivo bastante sola.

Productos de la Pop Up de Wallapop en Madrid FOTO: Sergio Nogues

¿Alguna vez te has sentido sola por dentro aunque estés rodeada de tanta gente?

Esa soledad que se siente a los 19 años cuando no sabes donde estas, ya no la siento, ya no siento a todo el mundo como un enemigo, excepto a quienes lo son. Ya no me siento tan atacada, no me siento tan sola, no estoy tan a la defensiva. Esto parece mentira porque parece que estoy todo el rato a la defensiva pero, mientras no me ataquen, todo bien. Como soy tan solitaria, cuando entran en el terreno de la intimidad, me molesta mucho.

¿Y dónde está la línea?

Es super fácil, con los que no venden su vida privada, todo el mundo lo sabe. Hay gente que sabes que se dedica en cuerpo y alma hacer su trabajo y yo hago lo mejor de mi para que desconectéis una hora de la vida, ese es mi trabajo. Fuera de eso, nadie sabe nada de mi vida, con treinta años de carrera. Cuando alguien se sale del tiesto, hay que ubicarlo. A la gente no le interesa nada de mi vida, le interesan mis personajes. Soy actriz y muy artesana de lo mío, todo lo que esté fuera de mi trabajo, no se me da bien.

¿Eres una actriz de método totalmente, no?

Sí, tengo mi método ya adaptado. Pero, es una movida, le dedico mucho tiempo.

Najwa Nimri en la Pop Up de Wallapop FOTO: Sergio Nogues

¿Y lo más complicado que has llegado hacer para prepararte un personaje?

Cada personaje te exige unas cosas. Con Gloria me costó mucho ponerme en un estado diario de buena gente, de ser natural. Pero, practicaba con mis amigos, yo practico con la gente y era muy simpática. A lo mejor quedaba con ellos y estaba super simpática, hasta que coló y me dijeron ‘Que maja has estado en todo el día’ y ahí me doy cuenta que estoy entrando en el personaje. Aunque no comunico a mis amigos lo que estoy haciendo, mis amigos dicen que los uso de conejillos de indias

A raíz de tu personaje en Sagrada Familia, ¿crees qué es más importante la familia que eliges o la que te toca por naturaleza?

La que a cada uno le parezca pero, la que eliges, es importantísima. Te puede acompañar el resto de tu vida, la gente que eliges es la que estará contigo, los amigos pueden ser tu primera familia.

¿Qué es lo mejor de Najwa Nimri como amiga?

Lo mejor es lo peor. Es que soy capaz de crear venganza, soy de las de ojo por ojo, diente por diente. Si alguno de mis cercanos le tocan fuerte, me implico.

Productos cedidos por Najwa Nimri de la Pop Up de Wallapop en Madrid FOTO: Sergio Nogues

Y, ¿lo peor de ser tan conocida?

Hay una cosa con la fama que pasa y es que cuando ya has sido famosa, has dejado de serlo y has vuelto a serlo de nuevo, te das cuenta de que la fama pasa. La burbuja sube y después baja, eso sí, si te importa mucho, dirás que te perturba muchísimo. Pero, yo le diría a todo el mundo que está preocupado por ser famoso, que no se preocupe, que va a dejar de serlo. Sobre todo, a lo jóvenes, no os preocupéis que el champán baja. Suben los años y baja el champán.

¿A qué tiene miedo Najwa Nimri después de tantos años de carrera profesional?

No lo sé. Es probable que ha dejar de disfrutar trabajando. Yo tengo la ambición muy mal dirigida, siempre lo digo. A mi las cosas me salen porque tienen que salir pero no por otra cosa. No tengo la ambición dirigida, cuando luce, luce natural, por eso luce.