Vicky Martín Berrocal se ha vuelto súper fan de este pre-tratamiento inspirado en la cosmética coreana para llegar a Navidad con una piel radiante

Vicky Martín Berrocal es una de las mujeres más elegantes y con más estilo de España, pero no solo eso. La diseñadora andaluza siempre comparte con nosotras en su cuenta de Instagram sus secretos de belleza y sus productos favoritos en su rutina, y ahora nos acaba de chivar una nueva incorporación. Se trata de un pretratamiento de día con base en la cosmética coreana. ¿Os suena? Sí, amigas, estamos hablando de la nueva línea Atashi Cellular Cosmetics, K-BIOFERMENT, que en las últimas semanas ya nos han mostrado Mar Flores o Eugenia Osborne como nuevos fichajes para su rutina de belleza diaria, y ahora es Vicky Martín Berrocal la que se suma a este furor por la cosmética coreana. Hace ya algunos años que hemos descubierto los secretos de las asiáticas para mantener su piel de porcelana y ahora es Atashi Cellular Cosmetics que nos ha conquistado con el lanzamiento hace ya unas semanas de esta nueva gama basada en la belleza coreana que nos recomendó en su día el maquillador David Francés y que ya forman parte de la rutina de belleza de Mar Flores y Eugenia Osborne, y ahora también de Vicky Martín Berrocal.

“Los que me seguís desde hace mucho sabéis que el cuidado de la piel es algo primordial para mi. Disfruto mucho con mi rutina cosmética y valoro mucho la calidad de marcas como Atashi. Ya era fiel a su DD Cream y ahora no puedo dejar de usar el K Bioferment Cream. Se trata de un pre-tratamiento muy innovador que viene de la cosmética coreana y contiene pre, pro y postbióticos así como skin boosters capaces de fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético que causa el 70% del envejecimiento de la piel. Además, tiene un olor muy agradable y una textura nada grasa que me gusta mucho. Me encanta pensar que mi piel está protegida, saludable y lista para recibir los activos de los tratamientos posteriores como los de la DD Cream. ¡Te animo a probarla!”, nos cuenta Vicky Martín Berrocal y nosotras ya la hemos probado (y nos hemos enamorado).

¿Cómo copiar la rutina de belleza de Vicky Martín Berrocal?

K-Bioferment Therapy Cream . FOTO: Atashi cellular cosmetics

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día para preparar tu piel antes de aplicar tu tratamiento habitual o maquillaje. Además, su efecto flash revitalizante, reactivador y regenerador antiedad multicorrector calma hasta las pieles más sensibles y estresadas por el ritmo de vida y de trabajo que todas llevamos. Está formulado con pre-pro y postbióticos y skin boosters para fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético, los dos factores clave para tener un piel sana, joven y radiante a cualquier edad.

Equilibra el microbioma de la piel

Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

Efecto flash y lifting inmediato

Calma, suaviza e ilumina, minimiza poros

¿Cómo aplicarlo? Aplicar por la mañana con el rostro limpio y tonificado. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

Las DD Cream 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics son el producto ideal para quienes deseen un efecto buena cara, muy natural y en un solo gesto, también en los días más fríos del año. Además, funcionan como tratamiento y como maquillaje, aportando luminosidad y ligereza al rostro. Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel.

DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics FOTO: Atashi Cellular Cosmetics

Además, gracias a su completa formulación con células nativas de Gardenia Jasminoide y Perla Negra, que hidratan y nutren la piel, recuperarás su elasticidad, reduciendo las arrugas, minimizando los poros y ejerciendo un efecto lifting natural, gracias a su contenido en Retinol y Sphilantol 50. Con micropigmentos iluminadores para multiplicar el efecto de luz y jugosidad en el rostro, la DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics unifica el tono de la piel y atenúa las manchas.

Solo nos hace falta incorporar estos dos productos de Atashi Cellular Cosmetics para lucir una piel radiante como la de Vicky Martín Berrocal en todas las comidas y cenas navideñas que tenemos por delante.